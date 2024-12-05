SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Customer 2
Borja Mayoral Arauz

Customer 2

Borja Mayoral Arauz
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 51%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 514
Kârla kapanan işlemler:
1 006 (66.44%)
Zararla kapanan işlemler:
508 (33.55%)
En iyi işlem:
666.86 EUR
En kötü işlem:
-374.47 EUR
Brüt kâr:
25 864.63 EUR (236 706 pips)
Brüt zarar:
-18 182.76 EUR (165 670 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (114.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 362.63 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
67.01%
Maks. mevduat yükü:
48.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.53
Alış işlemleri:
656 (43.33%)
Satış işlemleri:
858 (56.67%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
5.07 EUR
Ortalama kâr:
25.71 EUR
Ortalama zarar:
-35.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-2 774.56 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 774.56 EUR (21)
Aylık büyüme:
2.00%
Yıllık tahmin:
24.73%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.18 EUR
Maksimum:
3 034.49 EUR (22.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.98% (3 034.49 EUR)
Varlığa göre:
40.97% (4 281.58 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 333
NZDCAD+ 301
EURUSD+ 231
AUDNZD+ 194
GBPUSD+ 144
USDCAD+ 142
GBPCAD+ 70
XAUUSD+ 56
EURCAD+ 38
EURGBP+ 4
EURNZD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 607
NZDCAD+ 2.2K
EURUSD+ 1.9K
AUDNZD+ 236
GBPUSD+ 371
USDCAD+ 528
GBPCAD+ 1.9K
XAUUSD+ -103
EURCAD+ 1.1K
EURGBP+ 50
EURNZD+ 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 13K
NZDCAD+ 22K
EURUSD+ -12K
AUDNZD+ 86
GBPUSD+ 6.6K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 15K
XAUUSD+ 2K
EURCAD+ 11K
EURGBP+ 329
EURNZD+ 305
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +666.86 EUR
En kötü işlem: -374 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +114.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 774.56 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.23 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.03 22:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.18 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 10:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.28 06:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Customer 2
Ayda 30 USD
51%
0
0
USD
24K
EUR
46
97%
1 514
66%
67%
1.42
5.07
EUR
41%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.