SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Customer 2
Borja Mayoral Arauz

Customer 2

Borja Mayoral Arauz
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 51%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 508
Bénéfice trades:
1 000 (66.31%)
Perte trades:
508 (33.69%)
Meilleure transaction:
666.86 EUR
Pire transaction:
-374.47 EUR
Bénéfice brut:
25 844.57 EUR (234 276 pips)
Perte brute:
-18 182.76 EUR (165 670 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (114.50 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 362.63 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
67.01%
Charge de dépôt maximale:
48.73%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.52
Longs trades:
651 (43.17%)
Courts trades:
857 (56.83%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
5.08 EUR
Bénéfice moyen:
25.84 EUR
Perte moyenne:
-35.79 EUR
Pertes consécutives maximales:
21 (-2 774.56 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 774.56 EUR (21)
Croissance mensuelle:
1.95%
Prévision annuelle:
23.68%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26.18 EUR
Maximal:
3 034.49 EUR (22.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.98% (3 034.49 EUR)
Par fonds propres:
40.97% (4 281.58 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 333
NZDCAD+ 301
EURUSD+ 230
AUDNZD+ 194
USDCAD+ 141
GBPUSD+ 140
GBPCAD+ 70
XAUUSD+ 56
EURCAD+ 38
EURGBP+ 4
EURNZD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 607
NZDCAD+ 2.2K
EURUSD+ 1.9K
AUDNZD+ 236
USDCAD+ 527
GBPUSD+ 353
GBPCAD+ 1.9K
XAUUSD+ -103
EURCAD+ 1.1K
EURGBP+ 50
EURNZD+ 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ 13K
NZDCAD+ 22K
EURUSD+ -12K
AUDNZD+ 86
USDCAD+ 13K
GBPUSD+ 4.7K
GBPCAD+ 15K
XAUUSD+ 2K
EURCAD+ 11K
EURGBP+ 329
EURNZD+ 305
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +666.86 EUR
Pire transaction: -374 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +114.50 EUR
Perte consécutive maximale: -2 774.56 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValutradesSeychelles-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.05.23 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.03 22:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.18 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 10:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.28 06:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
