SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Customer 5
Borja Mayoral Arauz

Customer 5

Borja Mayoral Arauz
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 33%
ValutradesSeychelles-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 540
Profit Trade:
1 001 (65.00%)
Loss Trade:
539 (35.00%)
Best Trade:
172.48 USD
Worst Trade:
-426.64 USD
Profitto lordo:
7 667.91 USD (237 066 pips)
Perdita lorda:
-5 937.05 USD (174 378 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (34.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
323.27 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
67.92%
Massimo carico di deposito:
45.62%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
666 (43.25%)
Short Trade:
874 (56.75%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
7.66 USD
Perdita media:
-11.01 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-792.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-792.65 USD (23)
Crescita mensile:
2.46%
Previsione annuale:
29.80%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
262.88 USD
Massimale:
1 630.65 USD (25.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.50% (1 630.65 USD)
Per equità:
38.79% (2 036.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 327
NZDCAD+ 313
EURUSD+ 215
AUDNZD+ 199
GBPUSD+ 145
USDCAD+ 140
GBPCAD+ 94
XAUUSD+ 62
EURCAD+ 40
EURGBP+ 4
EURNZD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 491
NZDCAD+ 645
EURUSD+ -243
AUDNZD+ 66
GBPUSD+ 82
USDCAD+ 141
GBPCAD+ 376
XAUUSD+ 17
EURCAD+ 141
EURGBP+ 12
EURNZD+ 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 14K
NZDCAD+ 24K
EURUSD+ -15K
AUDNZD+ -584
GBPUSD+ 5.6K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 9.3K
XAUUSD+ 2.8K
EURCAD+ 9.2K
EURGBP+ 329
EURNZD+ 305
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +172.48 USD
Worst Trade: -427 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +34.97 USD
Massima perdita consecutiva: -792.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValutradesSeychelles-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.23 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.07 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.17 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 10:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.16 09:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Customer 5
1000USD al mese
33%
0
0
USD
8.8K
USD
46
95%
1 540
65%
68%
1.29
1.12
USD
39%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.