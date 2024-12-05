SignauxSections
Borja Mayoral Arauz

Customer 5

Borja Mayoral Arauz
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 33%
ValutradesSeychelles-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 534
Bénéfice trades:
995 (64.86%)
Perte trades:
539 (35.14%)
Meilleure transaction:
172.48 USD
Pire transaction:
-426.64 USD
Bénéfice brut:
7 644.49 USD (234 637 pips)
Perte brute:
-5 937.05 USD (174 378 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (34.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
323.27 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
67.92%
Charge de dépôt maximale:
45.62%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.05
Longs trades:
661 (43.09%)
Courts trades:
873 (56.91%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
1.11 USD
Bénéfice moyen:
7.68 USD
Perte moyenne:
-11.01 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-792.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-792.65 USD (23)
Croissance mensuelle:
2.18%
Prévision annuelle:
26.48%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
262.88 USD
Maximal:
1 630.65 USD (25.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.50% (1 630.65 USD)
Par fonds propres:
38.79% (2 036.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 327
NZDCAD+ 313
EURUSD+ 214
AUDNZD+ 199
GBPUSD+ 141
USDCAD+ 139
GBPCAD+ 94
XAUUSD+ 62
EURCAD+ 40
EURGBP+ 4
EURNZD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 491
NZDCAD+ 645
EURUSD+ -247
AUDNZD+ 66
GBPUSD+ 64
USDCAD+ 140
GBPCAD+ 376
XAUUSD+ 17
EURCAD+ 141
EURGBP+ 12
EURNZD+ 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ 14K
NZDCAD+ 24K
EURUSD+ -15K
AUDNZD+ -584
GBPUSD+ 3.7K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 9.3K
XAUUSD+ 2.8K
EURCAD+ 9.2K
EURGBP+ 329
EURNZD+ 305
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +172.48 USD
Pire transaction: -427 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +34.97 USD
Perte consécutive maximale: -792.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValutradesSeychelles-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.05.23 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.07 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.17 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 10:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.16 09:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Customer 5
1000 USD par mois
33%
0
0
USD
8.7K
USD
46
95%
1 534
64%
68%
1.28
1.11
USD
39%
1:500
