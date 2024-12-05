SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Customer 5
Borja Mayoral Arauz

Customer 5

Borja Mayoral Arauz
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 33%
ValutradesSeychelles-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 540
Kârla kapanan işlemler:
1 001 (65.00%)
Zararla kapanan işlemler:
539 (35.00%)
En iyi işlem:
172.48 USD
En kötü işlem:
-426.64 USD
Brüt kâr:
7 667.91 USD (237 066 pips)
Brüt zarar:
-5 937.05 USD (174 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (34.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
323.27 USD (13)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
67.92%
Maks. mevduat yükü:
45.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
666 (43.25%)
Satış işlemleri:
874 (56.75%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
1.12 USD
Ortalama kâr:
7.66 USD
Ortalama zarar:
-11.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-792.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-792.65 USD (23)
Aylık büyüme:
2.41%
Yıllık tahmin:
29.80%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
262.88 USD
Maksimum:
1 630.65 USD (25.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.50% (1 630.65 USD)
Varlığa göre:
38.79% (2 036.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 327
NZDCAD+ 313
EURUSD+ 215
AUDNZD+ 199
GBPUSD+ 145
USDCAD+ 140
GBPCAD+ 94
XAUUSD+ 62
EURCAD+ 40
EURGBP+ 4
EURNZD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 491
NZDCAD+ 645
EURUSD+ -243
AUDNZD+ 66
GBPUSD+ 82
USDCAD+ 141
GBPCAD+ 376
XAUUSD+ 17
EURCAD+ 141
EURGBP+ 12
EURNZD+ 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 14K
NZDCAD+ 24K
EURUSD+ -15K
AUDNZD+ -584
GBPUSD+ 5.6K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 9.3K
XAUUSD+ 2.8K
EURCAD+ 9.2K
EURGBP+ 329
EURNZD+ 305
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +172.48 USD
En kötü işlem: -427 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +34.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -792.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.23 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.07 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.17 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 10:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.16 09:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Customer 5
Ayda 1000 USD
33%
0
0
USD
8.8K
USD
46
95%
1 540
65%
68%
1.29
1.12
USD
39%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.