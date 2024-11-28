- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
101 (83.47%)
Loss Trade:
20 (16.53%)
Best Trade:
65.25 USD
Worst Trade:
-48.07 USD
Profitto lordo:
897.37 USD (578 813 pips)
Perdita lorda:
-257.97 USD (188 674 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (177.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.19 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
67.32%
Massimo carico di deposito:
21.81%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
13.30
Long Trade:
62 (51.24%)
Short Trade:
59 (48.76%)
Fattore di profitto:
3.48
Profitto previsto:
5.28 USD
Profitto medio:
8.88 USD
Perdita media:
-12.90 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.07 USD (1)
Crescita mensile:
5.84%
Previsione annuale:
70.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48.07 USD (12.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.52% (48.07 USD)
Per equità:
73.91% (277.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|EURUSD
|12
|USDJPY
|9
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|USDCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURAUD
|5
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|459
|EURUSD
|10
|USDJPY
|16
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|26
|USDCHF
|28
|EURJPY
|25
|EURAUD
|17
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|5
|AUDJPY
|10
|GBPAUD
|9
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|3
|EURGBP
|7
|EURCAD
|4
|NZDUSD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|368K
|EURUSD
|1.3K
|USDJPY
|2.1K
|USDCAD
|448
|GBPUSD
|2.7K
|USDCHF
|1.7K
|EURJPY
|3.8K
|EURAUD
|2.9K
|GBPNZD
|783
|NZDCHF
|395
|AUDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|1.6K
|GBPCHF
|-308
|GBPJPY
|329
|AUDUSD
|22
|CHFJPY
|668
|NZDJPY
|461
|EURGBP
|558
|EURCAD
|493
|NZDUSD
|725
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.25 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +177.19 USD
Massima perdita consecutiva: -13.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live08
|0.00 × 67
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 275
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
GPP-Live
|0.00 × 4
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 58
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
Esplanade-Live
|0.00 × 19
|
AM-Live3
|0.00 × 24
|
FXBTG-Main
|0.00 × 4
|
Varchev-Real
|0.00 × 164
استراتيجية تداول الفوركس التي أتبعها مبنية على إدارة صارمة للمخاطر وتحليلات سوقية موثوقة. أركز على استراتيجيات عالية الاحتمالية مع نسبة مخاطرة إلى عائد متوازنة، مع ضمان دعم كل صفقة بإشارات فنية وأساسية واضحة. أضع حدًا للتعرض من خلال أوامر إيقاف الخسائر، ولا أفرط في استخدام الرافعة المالية، فالحفاظ على رأس المال أولوية قصوى.
- راجع الرابط التالي لمعرفة كيفية عمل نسخة الإشارة: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber
تجارة آمنة ومربحة دائما :)
ليس هناك تجارة كل يوم، .
