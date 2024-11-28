SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / I love trading
Taha Ebrahim

I love trading

Taha Ebrahim
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 639%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
101 (83.47%)
Loss Trade:
20 (16.53%)
Best Trade:
65.25 USD
Worst Trade:
-48.07 USD
Profitto lordo:
897.37 USD (578 813 pips)
Perdita lorda:
-257.97 USD (188 674 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (177.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.19 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
67.32%
Massimo carico di deposito:
21.81%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
13.30
Long Trade:
62 (51.24%)
Short Trade:
59 (48.76%)
Fattore di profitto:
3.48
Profitto previsto:
5.28 USD
Profitto medio:
8.88 USD
Perdita media:
-12.90 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.07 USD (1)
Crescita mensile:
5.84%
Previsione annuale:
70.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48.07 USD (12.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.52% (48.07 USD)
Per equità:
73.91% (277.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 54
EURUSD 12
USDJPY 9
USDCAD 6
GBPUSD 6
USDCHF 6
EURJPY 5
EURAUD 5
GBPNZD 3
NZDCHF 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
GBPCHF 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 459
EURUSD 10
USDJPY 16
USDCAD 2
GBPUSD 26
USDCHF 28
EURJPY 25
EURAUD 17
GBPNZD 3
NZDCHF 5
AUDJPY 10
GBPAUD 9
GBPCHF 3
GBPJPY 2
AUDUSD 0
CHFJPY 4
NZDJPY 3
EURGBP 7
EURCAD 4
NZDUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 368K
EURUSD 1.3K
USDJPY 2.1K
USDCAD 448
GBPUSD 2.7K
USDCHF 1.7K
EURJPY 3.8K
EURAUD 2.9K
GBPNZD 783
NZDCHF 395
AUDJPY 1.5K
GBPAUD 1.6K
GBPCHF -308
GBPJPY 329
AUDUSD 22
CHFJPY 668
NZDJPY 461
EURGBP 558
EURCAD 493
NZDUSD 725
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.25 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +177.19 USD
Massima perdita consecutiva: -13.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live08
0.00 × 67
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
MaxiServices-Real
0.00 × 275
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 5
Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
GPP-Live
0.00 × 4
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 58
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
Esplanade-Live
0.00 × 19
AM-Live3
0.00 × 24
FXBTG-Main
0.00 × 4
Varchev-Real
0.00 × 164
1074 più
استراتيجية تداول الفوركس التي أتبعها مربحة للغاية وآمنة للغاية، مبنية على إدارة صارمة للمخاطر وتحليلات سوقية موثوقة. أركز على استراتيجيات عالية الاحتمالية مع نسبة مخاطرة إلى عائد متوازنة، مع ضمان دعم كل صفقة بإشارات فنية وأساسية واضحة. أضع حدًا للتعرض من خلال أوامر إيقاف الخسائر، ولا أفرط في استخدام الرافعة المالية، فالحفاظ على رأس المال أولوية قصوى. مع مرور الوقت، حققت هذه الاستراتيجية عوائد ثابتة مع انخفاضات طفيفة، مما يجعلها مناسبة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل ونمو المحفظة الاستثمارية على المدى الطويل.

- راجع الرابط التالي لمعرفة كيفية عمل نسخة الإشارة: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber  

هذه الاستراتيجية مناسبة للأشخاص الأذكياء!

تجارة آمنة ومربحة دائما :) 

ليس هناك تجارة كل يوم، .


Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
