SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / I love trading
Taha Ebrahim

I love trading

Taha Ebrahim
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 639%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
121
Bénéfice trades:
101 (83.47%)
Perte trades:
20 (16.53%)
Meilleure transaction:
65.25 USD
Pire transaction:
-48.07 USD
Bénéfice brut:
897.37 USD (578 813 pips)
Perte brute:
-257.97 USD (188 674 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (177.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
177.19 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
67.32%
Charge de dépôt maximale:
21.81%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
13.30
Longs trades:
62 (51.24%)
Courts trades:
59 (48.76%)
Facteur de profit:
3.48
Rendement attendu:
5.28 USD
Bénéfice moyen:
8.88 USD
Perte moyenne:
-12.90 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-13.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.07 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.23%
Prévision annuelle:
136.23%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
48.07 USD (12.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.52% (48.07 USD)
Par fonds propres:
73.91% (277.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 54
EURUSD 12
USDJPY 9
USDCAD 6
GBPUSD 6
USDCHF 6
EURJPY 5
EURAUD 5
GBPNZD 3
NZDCHF 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
GBPCHF 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 459
EURUSD 10
USDJPY 16
USDCAD 2
GBPUSD 26
USDCHF 28
EURJPY 25
EURAUD 17
GBPNZD 3
NZDCHF 5
AUDJPY 10
GBPAUD 9
GBPCHF 3
GBPJPY 2
AUDUSD 0
CHFJPY 4
NZDJPY 3
EURGBP 7
EURCAD 4
NZDUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 368K
EURUSD 1.3K
USDJPY 2.1K
USDCAD 448
GBPUSD 2.7K
USDCHF 1.7K
EURJPY 3.8K
EURAUD 2.9K
GBPNZD 783
NZDCHF 395
AUDJPY 1.5K
GBPAUD 1.6K
GBPCHF -308
GBPJPY 329
AUDUSD 22
CHFJPY 668
NZDJPY 461
EURGBP 558
EURCAD 493
NZDUSD 725
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.25 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +177.19 USD
Perte consécutive maximale: -13.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMI-Live08
0.00 × 67
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
MaxiServices-Real
0.00 × 275
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 5
Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
GPP-Live
0.00 × 4
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 58
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
Esplanade-Live
0.00 × 19
AM-Live3
0.00 × 24
FXBTG-Main
0.00 × 4
Varchev-Real
0.00 × 164
1074 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire


استراتيجية تداول الفوركس التي أتبعها مربحة للغاية وآمنة للغاية، مبنية على إدارة صارمة للمخاطر وتحليلات سوقية موثوقة. أركز على استراتيجيات عالية الاحتمالية مع نسبة مخاطرة إلى عائد متوازنة، مع ضمان دعم كل صفقة بإشارات فنية وأساسية واضحة. أضع حدًا للتعرض من خلال أوامر إيقاف الخسائر، ولا أفرط في استخدام الرافعة المالية، فالحفاظ على رأس المال أولوية قصوى. مع مرور الوقت، حققت هذه الاستراتيجية عوائد ثابتة مع انخفاضات طفيفة، مما يجعلها مناسبة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل ونمو المحفظة الاستثمارية على المدى الطويل.

- راجع الرابط التالي لمعرفة كيفية عمل نسخة الإشارة: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber  

هذه الاستراتيجية مناسبة للأشخاص الأذكياء!

تجارة آمنة ومربحة دائما :) 

ليس هناك تجارة كل يوم، .


Aucun avis
2025.09.24 20:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 20:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.09 17:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 15:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.31 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.26 15:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 05:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 09:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 09:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire