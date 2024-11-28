- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
101 (83.47%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (16.53%)
En iyi işlem:
65.25 USD
En kötü işlem:
-48.07 USD
Brüt kâr:
897.37 USD (578 813 pips)
Brüt zarar:
-257.97 USD (188 674 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (177.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
177.19 USD (15)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
67.32%
Maks. mevduat yükü:
21.81%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
13.30
Alış işlemleri:
62 (51.24%)
Satış işlemleri:
59 (48.76%)
Kâr faktörü:
3.48
Beklenen getiri:
5.28 USD
Ortalama kâr:
8.88 USD
Ortalama zarar:
-12.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.07 USD (1)
Aylık büyüme:
5.84%
Yıllık tahmin:
70.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48.07 USD (12.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.52% (48.07 USD)
Varlığa göre:
73.91% (277.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|EURUSD
|12
|USDJPY
|9
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|USDCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURAUD
|5
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|459
|EURUSD
|10
|USDJPY
|16
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|26
|USDCHF
|28
|EURJPY
|25
|EURAUD
|17
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|5
|AUDJPY
|10
|GBPAUD
|9
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|3
|EURGBP
|7
|EURCAD
|4
|NZDUSD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|368K
|EURUSD
|1.3K
|USDJPY
|2.1K
|USDCAD
|448
|GBPUSD
|2.7K
|USDCHF
|1.7K
|EURJPY
|3.8K
|EURAUD
|2.9K
|GBPNZD
|783
|NZDCHF
|395
|AUDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|1.6K
|GBPCHF
|-308
|GBPJPY
|329
|AUDUSD
|22
|CHFJPY
|668
|NZDJPY
|461
|EURGBP
|558
|EURCAD
|493
|NZDUSD
|725
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.25 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +177.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMI-Live08
|0.00 × 67
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 275
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
GPP-Live
|0.00 × 4
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 58
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
Esplanade-Live
|0.00 × 19
|
AM-Live3
|0.00 × 24
|
FXBTG-Main
|0.00 × 4
|
Varchev-Real
|0.00 × 164
استراتيجية تداول الفوركس التي أتبعها مربحة للغاية وآمنة للغاية، مبنية على إدارة صارمة للمخاطر وتحليلات سوقية موثوقة. أركز على استراتيجيات عالية الاحتمالية مع نسبة مخاطرة إلى عائد متوازنة، مع ضمان دعم كل صفقة بإشارات فنية وأساسية واضحة. أضع حدًا للتعرض من خلال أوامر إيقاف الخسائر، ولا أفرط في استخدام الرافعة المالية، فالحفاظ على رأس المال أولوية قصوى. مع مرور الوقت، حققت هذه الاستراتيجية عوائد ثابتة مع انخفاضات طفيفة، مما يجعلها مناسبة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل ونمو المحفظة الاستثمارية على المدى الطويل.
- راجع الرابط التالي لمعرفة كيفية عمل نسخة الإشارة: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber
تجارة آمنة ومربحة دائما :)
ليس هناك تجارة كل يوم، .
İnceleme yok