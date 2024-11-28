- Crescita
Trade:
394
Profit Trade:
315 (79.94%)
Loss Trade:
79 (20.05%)
Best Trade:
35.29 USD
Worst Trade:
-25.14 USD
Profitto lordo:
1 019.58 USD (45 821 pips)
Perdita lorda:
-398.30 USD (17 302 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (82.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.75 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
87.31%
Massimo carico di deposito:
32.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
13.96
Long Trade:
193 (48.98%)
Short Trade:
201 (51.02%)
Fattore di profitto:
2.56
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-5.04 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-44.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.49 USD (3)
Crescita mensile:
1.89%
Previsione annuale:
22.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.01 USD
Massimale:
44.49 USD (5.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.75% (44.49 USD)
Per equità:
46.11% (696.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|156
|AUDCAD
|142
|AUDNZD
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|256
|AUDCAD
|229
|AUDNZD
|136
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|11K
|AUDCAD
|9.7K
|AUDNZD
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +35.29 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +82.55 USD
Massima perdita consecutiva: -44.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
