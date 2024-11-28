SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / POOJAN
Patel Gunjan Bharatbhai

POOJAN

Patel Gunjan Bharatbhai
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 62%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
394
Profit Trade:
315 (79.94%)
Loss Trade:
79 (20.05%)
Best Trade:
35.29 USD
Worst Trade:
-25.14 USD
Profitto lordo:
1 019.58 USD (45 821 pips)
Perdita lorda:
-398.30 USD (17 302 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (82.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.75 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
87.31%
Massimo carico di deposito:
32.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
13.96
Long Trade:
193 (48.98%)
Short Trade:
201 (51.02%)
Fattore di profitto:
2.56
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-5.04 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-44.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.49 USD (3)
Crescita mensile:
1.89%
Previsione annuale:
22.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.01 USD
Massimale:
44.49 USD (5.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.75% (44.49 USD)
Per equità:
46.11% (696.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 156
AUDCAD 142
AUDNZD 96
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 256
AUDCAD 229
AUDNZD 136
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 11K
AUDCAD 9.7K
AUDNZD 8.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.29 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +82.55 USD
Massima perdita consecutiva: -44.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 07:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.05 11:10
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.28 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.03.18 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
