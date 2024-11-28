SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / POOJAN
Patel Gunjan Bharatbhai

POOJAN

0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 62%
Exness-Real18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
394
Bénéfice trades:
315 (79.94%)
Perte trades:
79 (20.05%)
Meilleure transaction:
35.29 USD
Pire transaction:
-25.14 USD
Bénéfice brut:
1 019.58 USD (45 821 pips)
Perte brute:
-398.30 USD (17 302 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (82.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.75 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
87.31%
Charge de dépôt maximale:
32.93%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
13.96
Longs trades:
193 (48.98%)
Courts trades:
201 (51.02%)
Facteur de profit:
2.56
Rendement attendu:
1.58 USD
Bénéfice moyen:
3.24 USD
Perte moyenne:
-5.04 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-44.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.49 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.85%
Prévision annuelle:
22.41%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.01 USD
Maximal:
44.49 USD (5.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.75% (44.49 USD)
Par fonds propres:
46.11% (696.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 156
AUDCAD 142
AUDNZD 96
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 256
AUDCAD 229
AUDNZD 136
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 11K
AUDCAD 9.7K
AUDNZD 8.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.29 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +82.55 USD
Perte consécutive maximale: -44.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Aucun avis
2025.09.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 07:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.05 11:10
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.28 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.03.18 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
