- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
394
Kârla kapanan işlemler:
315 (79.94%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (20.05%)
En iyi işlem:
35.29 USD
En kötü işlem:
-25.14 USD
Brüt kâr:
1 019.58 USD (45 821 pips)
Brüt zarar:
-398.30 USD (17 302 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (82.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.75 USD (28)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
87.31%
Maks. mevduat yükü:
32.93%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
13.96
Alış işlemleri:
193 (48.98%)
Satış işlemleri:
201 (51.02%)
Kâr faktörü:
2.56
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
3.24 USD
Ortalama zarar:
-5.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-44.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.49 USD (3)
Aylık büyüme:
1.55%
Yıllık tahmin:
22.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.01 USD
Maksimum:
44.49 USD (5.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.75% (44.49 USD)
Varlığa göre:
46.11% (696.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|156
|AUDCAD
|142
|AUDNZD
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|256
|AUDCAD
|229
|AUDNZD
|136
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|11K
|AUDCAD
|9.7K
|AUDNZD
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.29 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +82.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok