Patel Gunjan Bharatbhai

POOJAN

Patel Gunjan Bharatbhai
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 62%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
394
Kârla kapanan işlemler:
315 (79.94%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (20.05%)
En iyi işlem:
35.29 USD
En kötü işlem:
-25.14 USD
Brüt kâr:
1 019.58 USD (45 821 pips)
Brüt zarar:
-398.30 USD (17 302 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (82.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.75 USD (28)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
87.31%
Maks. mevduat yükü:
32.93%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
13.96
Alış işlemleri:
193 (48.98%)
Satış işlemleri:
201 (51.02%)
Kâr faktörü:
2.56
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
3.24 USD
Ortalama zarar:
-5.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-44.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.49 USD (3)
Aylık büyüme:
1.55%
Yıllık tahmin:
22.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.01 USD
Maksimum:
44.49 USD (5.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.75% (44.49 USD)
Varlığa göre:
46.11% (696.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 156
AUDCAD 142
AUDNZD 96
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 256
AUDCAD 229
AUDNZD 136
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 11K
AUDCAD 9.7K
AUDNZD 8.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.29 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +82.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
2025.09.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 07:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.05 11:10
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.28 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.03.18 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
