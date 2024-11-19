- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
385 (68.75%)
Loss Trade:
175 (31.25%)
Best Trade:
292.47 USD
Worst Trade:
-212.46 USD
Profitto lordo:
3 325.55 USD (155 901 845 pips)
Perdita lorda:
-2 729.07 USD (16 712 850 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (183.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
843.01 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
141.28%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
482 (86.07%)
Short Trade:
78 (13.93%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
8.64 USD
Perdita media:
-15.59 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-116.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-274.63 USD (6)
Crescita mensile:
-4.45%
Previsione annuale:
-53.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.49 USD
Massimale:
692.60 USD (33.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.96% (671.06 USD)
Per equità:
60.08% (2 586.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|406
|USDJPY
|137
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|5
|USDTRY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|LTCUSD
|816
|USDJPY
|-204
|EURUSD
|16
|BTCUSD
|-4
|USDTRY
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|LTCUSD
|138M
|USDJPY
|4.3K
|EURUSD
|2.2K
|BTCUSD
|1.7M
|USDTRY
|-1.5K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +292.47 USD
Worst Trade: -212 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +183.16 USD
Massima perdita consecutiva: -116.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXOpenEU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni