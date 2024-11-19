SegnaliSezioni
Sergey Ukhobotov

Lotusus MT5

Sergey Ukhobotov
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 43%
FXOpenEU-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
385 (68.75%)
Loss Trade:
175 (31.25%)
Best Trade:
292.47 USD
Worst Trade:
-212.46 USD
Profitto lordo:
3 325.55 USD (155 901 845 pips)
Perdita lorda:
-2 729.07 USD (16 712 850 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (183.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
843.01 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
141.28%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
482 (86.07%)
Short Trade:
78 (13.93%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
8.64 USD
Perdita media:
-15.59 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-116.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-274.63 USD (6)
Crescita mensile:
-4.45%
Previsione annuale:
-53.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.49 USD
Massimale:
692.60 USD (33.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.96% (671.06 USD)
Per equità:
60.08% (2 586.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
LTCUSD 406
USDJPY 137
EURUSD 11
BTCUSD 5
USDTRY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
LTCUSD 816
USDJPY -204
EURUSD 16
BTCUSD -4
USDTRY 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
LTCUSD 138M
USDJPY 4.3K
EURUSD 2.2K
BTCUSD 1.7M
USDTRY -1.5K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +292.47 USD
Worst Trade: -212 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +183.16 USD
Massima perdita consecutiva: -116.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXOpenEU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.02 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 02:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 00:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 23:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 17:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 09:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
