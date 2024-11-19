- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
560
Kârla kapanan işlemler:
385 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
175 (31.25%)
En iyi işlem:
292.47 USD
En kötü işlem:
-212.46 USD
Brüt kâr:
3 325.55 USD (155 901 845 pips)
Brüt zarar:
-2 729.07 USD (16 712 850 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (183.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
843.01 USD (16)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
141.28%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
482 (86.07%)
Satış işlemleri:
78 (13.93%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
8.64 USD
Ortalama zarar:
-15.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-116.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-274.63 USD (6)
Aylık büyüme:
-4.45%
Yıllık tahmin:
-53.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.49 USD
Maksimum:
692.60 USD (33.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.96% (671.06 USD)
Varlığa göre:
60.08% (2 586.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|406
|USDJPY
|137
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|5
|USDTRY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|LTCUSD
|816
|USDJPY
|-204
|EURUSD
|16
|BTCUSD
|-4
|USDTRY
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|LTCUSD
|138M
|USDJPY
|4.3K
|EURUSD
|2.2K
|BTCUSD
|1.7M
|USDTRY
|-1.5K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +292.47 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +183.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -116.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXOpenEU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok