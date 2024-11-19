SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lotusus MT5
Sergey Ukhobotov

Lotusus MT5

Sergey Ukhobotov
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 43%
FXOpenEU-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
560
Kârla kapanan işlemler:
385 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
175 (31.25%)
En iyi işlem:
292.47 USD
En kötü işlem:
-212.46 USD
Brüt kâr:
3 325.55 USD (155 901 845 pips)
Brüt zarar:
-2 729.07 USD (16 712 850 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (183.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
843.01 USD (16)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
141.28%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
482 (86.07%)
Satış işlemleri:
78 (13.93%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
8.64 USD
Ortalama zarar:
-15.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-116.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-274.63 USD (6)
Aylık büyüme:
-4.45%
Yıllık tahmin:
-53.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.49 USD
Maksimum:
692.60 USD (33.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.96% (671.06 USD)
Varlığa göre:
60.08% (2 586.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
LTCUSD 406
USDJPY 137
EURUSD 11
BTCUSD 5
USDTRY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
LTCUSD 816
USDJPY -204
EURUSD 16
BTCUSD -4
USDTRY 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
LTCUSD 138M
USDJPY 4.3K
EURUSD 2.2K
BTCUSD 1.7M
USDTRY -1.5K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +292.47 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +183.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -116.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXOpenEU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 02:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 00:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 23:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 17:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 09:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol