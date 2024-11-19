SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Lotusus MT5
Sergey Ukhobotov

Lotusus MT5

Sergey Ukhobotov
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 43%
FXOpenEU-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
560
Bénéfice trades:
385 (68.75%)
Perte trades:
175 (31.25%)
Meilleure transaction:
292.47 USD
Pire transaction:
-212.46 USD
Bénéfice brut:
3 325.55 USD (155 901 845 pips)
Perte brute:
-2 729.07 USD (16 712 850 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (183.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
843.01 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
141.28%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
0.86
Longs trades:
482 (86.07%)
Courts trades:
78 (13.93%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.07 USD
Bénéfice moyen:
8.64 USD
Perte moyenne:
-15.59 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-116.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-274.63 USD (6)
Croissance mensuelle:
-4.45%
Prévision annuelle:
-53.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.49 USD
Maximal:
692.60 USD (33.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.96% (671.06 USD)
Par fonds propres:
60.08% (2 586.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
LTCUSD 406
USDJPY 137
EURUSD 11
BTCUSD 5
USDTRY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
LTCUSD 816
USDJPY -204
EURUSD 16
BTCUSD -4
USDTRY 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
LTCUSD 138M
USDJPY 4.3K
EURUSD 2.2K
BTCUSD 1.7M
USDTRY -1.5K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +292.47 USD
Pire transaction: -212 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +183.16 USD
Perte consécutive maximale: -116.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXOpenEU-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 02:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 00:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 23:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 17:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 09:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
