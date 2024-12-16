SegnaliSezioni
Pascal Marcel Montag

MT5Tolusios

Pascal Marcel Montag
1 recensione
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 45%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 494
Profit Trade:
3 620 (80.55%)
Loss Trade:
874 (19.45%)
Best Trade:
2 778.43 USD
Worst Trade:
-1 085.25 USD
Profitto lordo:
88 253.83 USD (745 110 pips)
Perdita lorda:
-42 903.75 USD (744 724 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (164.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 003.73 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
61.53%
Massimo carico di deposito:
109.19%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
12.51
Long Trade:
1 962 (43.66%)
Short Trade:
2 532 (56.34%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
10.09 USD
Profitto medio:
24.38 USD
Perdita media:
-49.09 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-129.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 560.18 USD (8)
Crescita mensile:
1.14%
Previsione annuale:
14.67%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.50 USD
Massimale:
3 624.20 USD (3.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.15% (3 594.87 USD)
Per equità:
18.41% (22 058.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4017
AUDUSD 142
EURUSD 134
USDCAD 99
GBPUSD 53
EURAUD 49
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 31K
AUDUSD 3.8K
EURUSD 3.9K
USDCAD 2.1K
GBPUSD 2.7K
EURAUD 2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -35K
AUDUSD 8.4K
EURUSD 8.7K
USDCAD 6.3K
GBPUSD 6.9K
EURAUD 5.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 778.43 USD
Worst Trade: -1 085 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +164.43 USD
Massima perdita consecutiva: -129.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.40 × 1618
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.75 × 130
PrimeCodex-MT5
0.99 × 408
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 4
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.25 × 249
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
14 più
Valutazione media:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2024.12.16 01:06 
 

no sl

2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 03:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 00:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 23:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 03:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 08:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.31 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.30 09:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.26 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 11:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MT5Tolusios
30USD al mese
45%
0
0
USD
145K
USD
45
98%
4 494
80%
62%
2.05
10.09
USD
18%
1:200
Copia

