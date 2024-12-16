- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 494
Profit Trade:
3 620 (80.55%)
Loss Trade:
874 (19.45%)
Best Trade:
2 778.43 USD
Worst Trade:
-1 085.25 USD
Profitto lordo:
88 253.83 USD (745 110 pips)
Perdita lorda:
-42 903.75 USD (744 724 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (164.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 003.73 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
61.53%
Massimo carico di deposito:
109.19%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
12.51
Long Trade:
1 962 (43.66%)
Short Trade:
2 532 (56.34%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
10.09 USD
Profitto medio:
24.38 USD
Perdita media:
-49.09 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-129.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 560.18 USD (8)
Crescita mensile:
1.14%
Previsione annuale:
14.67%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.50 USD
Massimale:
3 624.20 USD (3.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.15% (3 594.87 USD)
Per equità:
18.41% (22 058.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4017
|AUDUSD
|142
|EURUSD
|134
|USDCAD
|99
|GBPUSD
|53
|EURAUD
|49
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|31K
|AUDUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.9K
|USDCAD
|2.1K
|GBPUSD
|2.7K
|EURAUD
|2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-35K
|AUDUSD
|8.4K
|EURUSD
|8.7K
|USDCAD
|6.3K
|GBPUSD
|6.9K
|EURAUD
|5.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 778.43 USD
Worst Trade: -1 085 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +164.43 USD
Massima perdita consecutiva: -129.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1618
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.75 × 130
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 408
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.25 × 249
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
45%
0
0
USD
USD
145K
USD
USD
45
98%
4 494
80%
62%
2.05
10.09
USD
USD
18%
1:200
no sl