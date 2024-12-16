- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 494
Kârla kapanan işlemler:
3 620 (80.55%)
Zararla kapanan işlemler:
874 (19.45%)
En iyi işlem:
2 778.43 USD
En kötü işlem:
-1 085.25 USD
Brüt kâr:
88 253.83 USD (745 110 pips)
Brüt zarar:
-42 903.75 USD (744 724 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (164.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 003.73 USD (11)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
61.53%
Maks. mevduat yükü:
109.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
12.51
Alış işlemleri:
1 962 (43.66%)
Satış işlemleri:
2 532 (56.34%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
10.09 USD
Ortalama kâr:
24.38 USD
Ortalama zarar:
-49.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-129.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 560.18 USD (8)
Aylık büyüme:
1.12%
Yıllık tahmin:
14.67%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.50 USD
Maksimum:
3 624.20 USD (3.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.15% (3 594.87 USD)
Varlığa göre:
18.41% (22 058.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4017
|AUDUSD
|142
|EURUSD
|134
|USDCAD
|99
|GBPUSD
|53
|EURAUD
|49
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|31K
|AUDUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.9K
|USDCAD
|2.1K
|GBPUSD
|2.7K
|EURAUD
|2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-35K
|AUDUSD
|8.4K
|EURUSD
|8.7K
|USDCAD
|6.3K
|GBPUSD
|6.9K
|EURAUD
|5.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 778.43 USD
En kötü işlem: -1 085 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +164.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1618
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.75 × 130
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 408
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.25 × 249
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 3
no sl