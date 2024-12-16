SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MT5Tolusios
Pascal Marcel Montag

MT5Tolusios

Pascal Marcel Montag
1 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 45%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 494
Kârla kapanan işlemler:
3 620 (80.55%)
Zararla kapanan işlemler:
874 (19.45%)
En iyi işlem:
2 778.43 USD
En kötü işlem:
-1 085.25 USD
Brüt kâr:
88 253.83 USD (745 110 pips)
Brüt zarar:
-42 903.75 USD (744 724 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (164.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 003.73 USD (11)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
61.53%
Maks. mevduat yükü:
109.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
12.51
Alış işlemleri:
1 962 (43.66%)
Satış işlemleri:
2 532 (56.34%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
10.09 USD
Ortalama kâr:
24.38 USD
Ortalama zarar:
-49.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-129.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 560.18 USD (8)
Aylık büyüme:
1.12%
Yıllık tahmin:
14.67%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.50 USD
Maksimum:
3 624.20 USD (3.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.15% (3 594.87 USD)
Varlığa göre:
18.41% (22 058.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4017
AUDUSD 142
EURUSD 134
USDCAD 99
GBPUSD 53
EURAUD 49
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 31K
AUDUSD 3.8K
EURUSD 3.9K
USDCAD 2.1K
GBPUSD 2.7K
EURAUD 2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -35K
AUDUSD 8.4K
EURUSD 8.7K
USDCAD 6.3K
GBPUSD 6.9K
EURAUD 5.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 778.43 USD
En kötü işlem: -1 085 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +164.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.40 × 1618
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.75 × 130
PrimeCodex-MT5
0.99 × 408
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 4
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.25 × 249
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Ortalama derecelendirme:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2024.12.16 01:06 
 

no sl

2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 03:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 00:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 23:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 03:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 08:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.31 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.30 09:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.26 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 11:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MT5Tolusios
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
145K
USD
45
98%
4 494
80%
62%
2.05
10.09
USD
18%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.