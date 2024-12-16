SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MT5Tolusios
Pascal Marcel Montag

MT5Tolusios

Pascal Marcel Montag
1 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 45%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 490
Bénéfice trades:
3 618 (80.57%)
Perte trades:
872 (19.42%)
Meilleure transaction:
2 778.43 USD
Pire transaction:
-1 085.25 USD
Bénéfice brut:
88 203.77 USD (744 638 pips)
Perte brute:
-42 868.30 USD (744 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (164.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 003.73 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
61.53%
Charge de dépôt maximale:
109.19%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
12.51
Longs trades:
1 958 (43.61%)
Courts trades:
2 532 (56.39%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
10.10 USD
Bénéfice moyen:
24.38 USD
Perte moyenne:
-49.16 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-129.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 560.18 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.20%
Prévision annuelle:
14.60%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.50 USD
Maximal:
3 624.20 USD (3.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.15% (3 594.87 USD)
Par fonds propres:
18.41% (22 058.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4013
AUDUSD 142
EURUSD 134
USDCAD 99
GBPUSD 53
EURAUD 49
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 31K
AUDUSD 3.8K
EURUSD 3.9K
USDCAD 2.1K
GBPUSD 2.7K
EURAUD 2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -35K
AUDUSD 8.4K
EURUSD 8.7K
USDCAD 6.3K
GBPUSD 6.9K
EURAUD 5.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 778.43 USD
Pire transaction: -1 085 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +164.43 USD
Perte consécutive maximale: -129.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.40 × 1618
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.75 × 130
PrimeCodex-MT5
0.99 × 408
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 4
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.25 × 249
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
14 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Note moyenne:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2024.12.16 01:06 
 

no sl

2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 03:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 00:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 23:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 03:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 08:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.31 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.30 09:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.26 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 11:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MT5Tolusios
30 USD par mois
45%
0
0
USD
145K
USD
45
98%
4 490
80%
62%
2.05
10.10
USD
18%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.