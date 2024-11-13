- Crescita
Trade:
1 193
Profit Trade:
411 (34.45%)
Loss Trade:
782 (65.55%)
Best Trade:
558.99 USD
Worst Trade:
-130.58 USD
Profitto lordo:
24 050.02 USD (19 724 034 pips)
Perdita lorda:
-19 951.84 USD (21 593 388 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (667.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 197.23 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
93.67%
Massimo carico di deposito:
21.56%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
1 192 (99.92%)
Short Trade:
1 (0.08%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
3.44 USD
Profitto medio:
58.52 USD
Perdita media:
-25.51 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 049.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 049.61 USD (28)
Crescita mensile:
31.82%
Previsione annuale:
386.14%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
280.21 USD
Massimale:
1 524.89 USD (28.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.00% (1 271.71 USD)
Per equità:
4.61% (218.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|305
|USDJPY
|247
|USTEC
|243
|XAUUSD
|235
|US500
|160
|USOIL
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|161
|USDJPY
|241
|USTEC
|-410
|XAUUSD
|4.6K
|US500
|-957
|USOIL
|416
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-4.1M
|USDJPY
|-10K
|USTEC
|65K
|XAUUSD
|2.2M
|US500
|-65K
|USOIL
|7.9K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +558.99 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +667.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1 049.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|17.04 × 24
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
