Anh Dung Phung

C Thanh Portfolio

Anh Dung Phung
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 160%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 193
Profit Trade:
411 (34.45%)
Loss Trade:
782 (65.55%)
Best Trade:
558.99 USD
Worst Trade:
-130.58 USD
Profitto lordo:
24 050.02 USD (19 724 034 pips)
Perdita lorda:
-19 951.84 USD (21 593 388 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (667.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 197.23 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
93.67%
Massimo carico di deposito:
21.56%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
1 192 (99.92%)
Short Trade:
1 (0.08%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
3.44 USD
Profitto medio:
58.52 USD
Perdita media:
-25.51 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 049.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 049.61 USD (28)
Crescita mensile:
31.82%
Previsione annuale:
386.14%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
280.21 USD
Massimale:
1 524.89 USD (28.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.00% (1 271.71 USD)
Per equità:
4.61% (218.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 305
USDJPY 247
USTEC 243
XAUUSD 235
US500 160
USOIL 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 161
USDJPY 241
USTEC -410
XAUUSD 4.6K
US500 -957
USOIL 416
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -4.1M
USDJPY -10K
USTEC 65K
XAUUSD 2.2M
US500 -65K
USOIL 7.9K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +558.99 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +667.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1 049.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Family and Friends - Exness Social Trading
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.15 14:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 19:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 16:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.16 19:54
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 06:13
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
