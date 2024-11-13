SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / C Thanh Portfolio
Anh Dung Phung

C Thanh Portfolio

Anh Dung Phung
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 160%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 193
Kârla kapanan işlemler:
411 (34.45%)
Zararla kapanan işlemler:
782 (65.55%)
En iyi işlem:
558.99 USD
En kötü işlem:
-130.58 USD
Brüt kâr:
24 050.02 USD (19 724 034 pips)
Brüt zarar:
-19 951.84 USD (21 593 388 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (667.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 197.23 USD (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
93.67%
Maks. mevduat yükü:
21.56%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
1 192 (99.92%)
Satış işlemleri:
1 (0.08%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
3.44 USD
Ortalama kâr:
58.52 USD
Ortalama zarar:
-25.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 049.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 049.61 USD (28)
Aylık büyüme:
36.12%
Yıllık tahmin:
438.24%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
280.21 USD
Maksimum:
1 524.89 USD (28.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.00% (1 271.71 USD)
Varlığa göre:
4.61% (218.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 305
USDJPY 247
USTEC 243
XAUUSD 235
US500 160
USOIL 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 161
USDJPY 241
USTEC -410
XAUUSD 4.6K
US500 -957
USOIL 416
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -4.1M
USDJPY -10K
USTEC 65K
XAUUSD 2.2M
US500 -65K
USOIL 7.9K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +558.99 USD
En kötü işlem: -131 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +667.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 049.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
C Thanh Portfolio
Ayda 300 USD
160%
0
0
USD
6.3K
USD
46
21%
1 193
34%
94%
1.20
3.44
USD
34%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.