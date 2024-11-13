SignauxSections
Anh Dung Phung

C Thanh Portfolio

Anh Dung Phung
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 139%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 190
Bénéfice trades:
409 (34.36%)
Perte trades:
781 (65.63%)
Meilleure transaction:
558.99 USD
Pire transaction:
-130.58 USD
Bénéfice brut:
23 531.25 USD (19 721 893 pips)
Perte brute:
-19 950.97 USD (21 592 954 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (667.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 197.23 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
93.67%
Charge de dépôt maximale:
21.56%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.35
Longs trades:
1 189 (99.92%)
Courts trades:
1 (0.08%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
3.01 USD
Bénéfice moyen:
57.53 USD
Perte moyenne:
-25.55 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-1 049.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 049.61 USD (28)
Croissance mensuelle:
8.73%
Prévision annuelle:
105.89%
Algo trading:
21%
Prélèvement par solde:
Absolu:
280.21 USD
Maximal:
1 524.89 USD (28.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.00% (1 271.71 USD)
Par fonds propres:
4.61% (218.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 305
USDJPY 245
USTEC 243
XAUUSD 234
US500 160
USOIL 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 161
USDJPY -278
USTEC -410
XAUUSD 4.6K
US500 -957
USOIL 416
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -4.1M
USDJPY -12K
USTEC 65K
XAUUSD 2.2M
US500 -65K
USOIL 7.9K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +558.99 USD
Pire transaction: -131 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +667.38 USD
Perte consécutive maximale: -1 049.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.