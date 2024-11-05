SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NastyaTradersHood FX USD
Anastasiia Shumansk

NastyaTradersHood FX USD

Anastasiia Shumansk
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 42%
FxPro-MT5
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
239
Profit Trade:
180 (75.31%)
Loss Trade:
59 (24.69%)
Best Trade:
145.90 USD
Worst Trade:
-32.24 USD
Profitto lordo:
2 130.59 USD (72 646 pips)
Perdita lorda:
-302.41 USD (13 368 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (305.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
436.34 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.79%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
21.47
Long Trade:
226 (94.56%)
Short Trade:
13 (5.44%)
Fattore di profitto:
7.05
Profitto previsto:
7.65 USD
Profitto medio:
11.84 USD
Perdita media:
-5.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-53.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.15 USD (6)
Crescita mensile:
7.06%
Previsione annuale:
83.85%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
85.15 USD (1.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.68% (85.15 USD)
Per equità:
24.75% (1 317.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 238
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.8K
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 59K
EURUSD -53
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +145.90 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +305.38 USD
Massima perdita consecutiva: -53.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 6
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 14
Exness-MT5Real
0.00 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 30
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 59
Exness-MT5Real8
0.00 × 139
FBS-Real
0.00 × 2
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
11 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.03.06 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 17:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.14 14:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 20:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.24 07:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 02:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 03:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.26 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.05 09:20
Share of trading days is too low
2024.11.05 07:20
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.05 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.11.05 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.05 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NastyaTradersHood FX USD
30USD al mese
42%
0
0
USD
5.4K
USD
46
57%
239
75%
100%
7.04
7.65
USD
25%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.