Trade:
239
Profit Trade:
180 (75.31%)
Loss Trade:
59 (24.69%)
Best Trade:
145.90 USD
Worst Trade:
-32.24 USD
Profitto lordo:
2 130.59 USD (72 646 pips)
Perdita lorda:
-302.41 USD (13 368 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (305.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
436.34 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.79%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
21.47
Long Trade:
226 (94.56%)
Short Trade:
13 (5.44%)
Fattore di profitto:
7.05
Profitto previsto:
7.65 USD
Profitto medio:
11.84 USD
Perdita media:
-5.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-53.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.15 USD (6)
Crescita mensile:
7.06%
Previsione annuale:
83.85%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
85.15 USD (1.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.68% (85.15 USD)
Per equità:
24.75% (1 317.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|238
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1.8K
|EURUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|59K
|EURUSD
|-53
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +145.90 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +305.38 USD
Massima perdita consecutiva: -53.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 6
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 30
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 59
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 139
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
