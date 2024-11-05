SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NastyaTradersHood FX USD
Anastasiia Shumansk

NastyaTradersHood FX USD

Anastasiia Shumansk
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 42%
FxPro-MT5
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
239
Kârla kapanan işlemler:
180 (75.31%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (24.69%)
En iyi işlem:
145.90 USD
En kötü işlem:
-32.24 USD
Brüt kâr:
2 130.59 USD (72 646 pips)
Brüt zarar:
-302.41 USD (13 368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (305.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
436.34 USD (15)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.79%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
21.47
Alış işlemleri:
226 (94.56%)
Satış işlemleri:
13 (5.44%)
Kâr faktörü:
7.05
Beklenen getiri:
7.65 USD
Ortalama kâr:
11.84 USD
Ortalama zarar:
-5.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-53.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.15 USD (6)
Aylık büyüme:
7.06%
Yıllık tahmin:
83.85%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
85.15 USD (1.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.68% (85.15 USD)
Varlığa göre:
24.75% (1 317.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 238
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.8K
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 59K
EURUSD -53
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +145.90 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +305.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 6
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 14
Exness-MT5Real
0.00 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 30
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 59
Exness-MT5Real8
0.00 × 139
FBS-Real
0.00 × 2
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.03.06 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 17:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.14 14:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 20:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.24 07:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 02:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 03:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.26 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.05 09:20
Share of trading days is too low
2024.11.05 07:20
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.05 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.11.05 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.05 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.