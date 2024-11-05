- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
239
Kârla kapanan işlemler:
180 (75.31%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (24.69%)
En iyi işlem:
145.90 USD
En kötü işlem:
-32.24 USD
Brüt kâr:
2 130.59 USD (72 646 pips)
Brüt zarar:
-302.41 USD (13 368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (305.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
436.34 USD (15)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.79%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
21.47
Alış işlemleri:
226 (94.56%)
Satış işlemleri:
13 (5.44%)
Kâr faktörü:
7.05
Beklenen getiri:
7.65 USD
Ortalama kâr:
11.84 USD
Ortalama zarar:
-5.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-53.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.15 USD (6)
Aylık büyüme:
7.06%
Yıllık tahmin:
83.85%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
85.15 USD (1.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.68% (85.15 USD)
Varlığa göre:
24.75% (1 317.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|238
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|1.8K
|EURUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|59K
|EURUSD
|-53
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +145.90 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +305.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 6
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 30
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 59
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 139
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
46
57%
239
75%
100%
7.04
7.65
USD
USD
25%
1:50