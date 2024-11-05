SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NastyaTradersHood FX USD
Anastasiia Shumansk

NastyaTradersHood FX USD

Anastasiia Shumansk
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 42%
FxPro-MT5
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
239
Bénéfice trades:
180 (75.31%)
Perte trades:
59 (24.69%)
Meilleure transaction:
145.90 USD
Pire transaction:
-32.24 USD
Bénéfice brut:
2 130.59 USD (72 646 pips)
Perte brute:
-302.41 USD (13 368 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (305.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
436.34 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.79%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
21.47
Longs trades:
226 (94.56%)
Courts trades:
13 (5.44%)
Facteur de profit:
7.05
Rendement attendu:
7.65 USD
Bénéfice moyen:
11.84 USD
Perte moyenne:
-5.13 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-53.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.15 USD (6)
Croissance mensuelle:
7.06%
Prévision annuelle:
83.85%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
85.15 USD (1.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.68% (85.15 USD)
Par fonds propres:
24.75% (1 317.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 238
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.8K
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 59K
EURUSD -53
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +145.90 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +305.38 USD
Perte consécutive maximale: -53.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 6
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 14
Exness-MT5Real
0.00 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 30
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 59
Exness-MT5Real8
0.00 × 139
FBS-Real
0.00 × 2
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
11 plus...
Aucun avis
2025.03.06 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 17:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.14 14:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 20:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.24 07:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 02:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 03:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.26 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.05 09:20
Share of trading days is too low
2024.11.05 07:20
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.05 07:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.11.05 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.05 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NastyaTradersHood FX USD
30 USD par mois
42%
0
0
USD
5.4K
USD
46
57%
239
75%
100%
7.04
7.65
USD
25%
1:50
Copier

