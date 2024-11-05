Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5 0.00 × 1 RoboForex-Pro 0.00 × 6 FOREX.comCA-Live 532 0.00 × 52 PrimeXBroker-Live 0.00 × 6 OctaFX-Real 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 14 Exness-MT5Real7 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 9 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 10 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 14 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 1 AlfaForexRU-Real 0.00 × 10 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 14 Exness-MT5Real 0.00 × 15 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 3 ICMarkets-MT5 0.00 × 30 XMGlobal-MT5 4 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 59 Exness-MT5Real8 0.00 × 139 FBS-Real 0.00 × 2 FXFlatMT5-LiveServer 0.04 × 55 11 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou