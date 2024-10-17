SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ALPHABOT NEW VERSION from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

ALPHABOT NEW VERSION from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 recensioni
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 -0%
FBS-Real-7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 639
Profit Trade:
2 188 (60.12%)
Loss Trade:
1 451 (39.87%)
Best Trade:
225.45 USD
Worst Trade:
-435.90 USD
Profitto lordo:
9 734.70 USD (787 257 pips)
Perdita lorda:
-9 740.36 USD (999 657 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (252.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
423.72 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
99.42%
Massimo carico di deposito:
13.60%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
501
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
2 239 (61.53%)
Short Trade:
1 400 (38.47%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.00 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-6.71 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-90.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-435.90 USD (1)
Crescita mensile:
-21.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
103.79 USD
Massimale:
1 044.96 USD (29.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.14% (1 044.96 USD)
Per equità:
45.39% (1 343.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2928
AUDCAD 276
EURUSD 147
AUDCHF 130
GBPUSD 87
archived 46
USDCHF 5
USDJPY 3
BTCUSD 3
USDCAD 3
CADCHF 3
NZDUSD 3
AUDJPY 2
GBPNZD 1
EURGBP 1
EURCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -951
AUDCAD 191
EURUSD 173
AUDCHF 28
GBPUSD 104
archived 418
USDCHF -6
USDJPY 5
BTCUSD -20
USDCAD 3
CADCHF -1
NZDUSD 63
AUDJPY 0
GBPNZD 5
EURGBP -4
EURCAD -13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -63K
AUDCAD 24K
EURUSD 11K
AUDCHF 2.5K
GBPUSD 9.2K
archived 0
USDCHF -518
USDJPY 690
BTCUSD -198K
USDCAD 450
CADCHF -120
NZDUSD 2.8K
AUDJPY -37
GBPNZD 842
EURGBP -329
EURCAD -920
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +225.45 USD
Worst Trade: -436 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +252.32 USD
Massima perdita consecutiva: -90.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
VantageInternational-Live 8
0.00 × 4
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
245 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Non ci sono recensioni
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 08:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.10 03:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 05:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 03:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 14:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 16:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ALPHABOT NEW VERSION from FXGP WMC
50USD al mese
-0%
0
0
USD
2.6K
USD
54
98%
3 639
60%
99%
0.99
-0.00
USD
45%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.