Signaux / MetaTrader 4 / ALPHABOT NEW VERSION from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

ALPHABOT NEW VERSION from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 avis
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 -0%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 639
Bénéfice trades:
2 188 (60.12%)
Perte trades:
1 451 (39.87%)
Meilleure transaction:
225.45 USD
Pire transaction:
-435.90 USD
Bénéfice brut:
9 734.70 USD (787 257 pips)
Perte brute:
-9 740.36 USD (999 657 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (252.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
423.72 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
99.42%
Charge de dépôt maximale:
13.60%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
501
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
2 239 (61.53%)
Courts trades:
1 400 (38.47%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.00 USD
Bénéfice moyen:
4.45 USD
Perte moyenne:
-6.71 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-90.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-435.90 USD (1)
Croissance mensuelle:
-21.57%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
103.79 USD
Maximal:
1 044.96 USD (29.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.14% (1 044.96 USD)
Par fonds propres:
45.39% (1 343.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2928
AUDCAD 276
EURUSD 147
AUDCHF 130
GBPUSD 87
archived 46
USDCHF 5
USDJPY 3
BTCUSD 3
USDCAD 3
CADCHF 3
NZDUSD 3
AUDJPY 2
GBPNZD 1
EURGBP 1
EURCAD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -951
AUDCAD 191
EURUSD 173
AUDCHF 28
GBPUSD 104
archived 418
USDCHF -6
USDJPY 5
BTCUSD -20
USDCAD 3
CADCHF -1
NZDUSD 63
AUDJPY 0
GBPNZD 5
EURGBP -4
EURCAD -13
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -63K
AUDCAD 24K
EURUSD 11K
AUDCHF 2.5K
GBPUSD 9.2K
archived 0
USDCHF -518
USDJPY 690
BTCUSD -198K
USDCAD 450
CADCHF -120
NZDUSD 2.8K
AUDJPY -37
GBPNZD 842
EURGBP -329
EURCAD -920
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +225.45 USD
Pire transaction: -436 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +252.32 USD
Perte consécutive maximale: -90.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
VantageInternational-Live 8
0.00 × 4
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
245 plus...
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Aucun avis
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 08:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.10 03:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 05:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 03:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 14:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 16:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Copier

