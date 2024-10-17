SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ALPHABOT NEW VERSION from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

ALPHABOT NEW VERSION from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -0%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 639
Kârla kapanan işlemler:
2 188 (60.12%)
Zararla kapanan işlemler:
1 451 (39.87%)
En iyi işlem:
225.45 USD
En kötü işlem:
-435.90 USD
Brüt kâr:
9 734.70 USD (787 257 pips)
Brüt zarar:
-9 740.36 USD (999 657 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (252.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
423.72 USD (5)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
99.42%
Maks. mevduat yükü:
13.60%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
501
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
2 239 (61.53%)
Satış işlemleri:
1 400 (38.47%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.00 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-6.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-90.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-435.90 USD (1)
Aylık büyüme:
-21.57%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
103.79 USD
Maksimum:
1 044.96 USD (29.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.14% (1 044.96 USD)
Varlığa göre:
45.39% (1 343.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2928
AUDCAD 276
EURUSD 147
AUDCHF 130
GBPUSD 87
archived 46
USDCHF 5
USDJPY 3
BTCUSD 3
USDCAD 3
CADCHF 3
NZDUSD 3
AUDJPY 2
GBPNZD 1
EURGBP 1
EURCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -951
AUDCAD 191
EURUSD 173
AUDCHF 28
GBPUSD 104
archived 418
USDCHF -6
USDJPY 5
BTCUSD -20
USDCAD 3
CADCHF -1
NZDUSD 63
AUDJPY 0
GBPNZD 5
EURGBP -4
EURCAD -13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -63K
AUDCAD 24K
EURUSD 11K
AUDCHF 2.5K
GBPUSD 9.2K
archived 0
USDCHF -518
USDJPY 690
BTCUSD -198K
USDCAD 450
CADCHF -120
NZDUSD 2.8K
AUDJPY -37
GBPNZD 842
EURGBP -329
EURCAD -920
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +225.45 USD
En kötü işlem: -436 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +252.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
VantageInternational-Live 8
0.00 × 4
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
245 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








İnceleme yok
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 08:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.10 03:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 05:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 03:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 14:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 16:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ALPHABOT NEW VERSION from FXGP WMC
Ayda 50 USD
-0%
0
0
USD
2.6K
USD
54
98%
3 639
60%
99%
0.99
-0.00
USD
45%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.