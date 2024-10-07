SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Phoenix Rising
Leigh Davidson West

Phoenix Rising

Leigh Davidson West
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 104%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 715
Profit Trade:
1 354 (78.95%)
Loss Trade:
361 (21.05%)
Best Trade:
513.08 AUD
Worst Trade:
-3 196.61 AUD
Profitto lordo:
17 088.59 AUD (156 494 pips)
Perdita lorda:
-12 862.13 AUD (122 247 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (134.67 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
574.57 AUD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
90.64%
Massimo carico di deposito:
17.76%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
932 (54.34%)
Short Trade:
783 (45.66%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
2.46 AUD
Profitto medio:
12.62 AUD
Perdita media:
-35.63 AUD
Massime perdite consecutive:
6 (-330.22 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-3 337.25 AUD (4)
Crescita mensile:
3.48%
Previsione annuale:
43.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
3 671.59 AUD (30.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.83% (3 671.59 AUD)
Per equità:
35.41% (714.11 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADp 422
NZDCADp 370
GBPCHFp 278
AUDNZDp 274
NZDUSDp 167
USDCADp 162
EURUSDp 16
GBPUSDp 15
EURGBPp 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADp 1.1K
NZDCADp 953
GBPCHFp -1.3K
AUDNZDp 375
NZDUSDp 769
USDCADp 619
EURUSDp 281
GBPUSDp 215
EURGBPp 209
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADp 9.5K
NZDCADp 11K
GBPCHFp 250
AUDNZDp 4.5K
NZDUSDp 495
USDCADp 3.2K
EURUSDp 1.7K
GBPUSDp 3K
EURGBPp 1.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +513.08 AUD
Worst Trade: -3 197 AUD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +134.67 AUD
Massima perdita consecutiva: -330.22 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Benvenuti in una strategia di trading solida e disciplinata, progettata per rendimenti costanti nel mercato forex in continua evoluzione. Il nostro approccio combina tecniche avanzate di trading a griglia con una gestione precisa del rischio, mirata a una crescita stabile privilegiando la conservazione del capitale.

Caratteristiche principali:

Redditività costante: La nostra strategia sfrutta i movimenti di prezzo a breve termine su più coppie di valute, inclusi EUR/USD, GBP/CHF e NZD/USD. Ciò ci consente di capitalizzare la volatilità del mercato, generando profitti anche in condizioni di range e trend.

Gestione del rischio adattativa: Con un focus sulla conservazione del capitale, manteniamo un limite massimo di drawdown del 20%, garantendo un'esposizione controllata durante i periodi di volatilità. Questo limite conservativo di rischio consente una crescita sostenibile e si allinea con le esigenze degli investitori che cercano rendimenti stabili.

Dimensionamento delle posizioni bilanciato: Utilizzando un modello di dimensionamento delle posizioni di 0,01 lotti per $1.000 di capitale, la nostra strategia è ottimizzata per ambienti di trading ad alta leva e per quelli più conservativi. Questo accurato aggiustamento assicura che il conto rimanga ben protetto contro le oscillazioni del mercato, offrendo flessibilità e sicurezza.

Crescita settimanale del capitale: Reinseriamo continuamente fondi nel nostro conto di trading, aggiungendo capitale ogni settimana per aumentare il potenziale di crescita e rafforzare la nostra capacità di margine. Questa infusione costante di capitale garantisce una maggiore stabilità e la capacità di affrontare i cambiamenti del mercato con resilienza.

Trasparenza e Affidabilità: Tutti i trade vengono eseguiti con la massima trasparenza, e le nostre prestazioni sono monitorate e verificate attraverso la piattaforma affidabile MQL5. Gli investitori possono seguire i nostri trade in tempo reale, sapendo che il nostro obiettivo rimane fornire risultati costanti con un rischio minimo.

Perché investire nella nostra strategia?

Investire nella nostra strategia significa collaborare con un team dedicato al successo finanziario a lungo termine. Il nostro metodo combina un'analisi tecnica comprovata con un'automazione adattativa, permettendoci di massimizzare le opportunità nel mercato forex mantenendo un approccio disciplinato al rischio.

Che tu stia cercando di diversificare il tuo portafoglio di investimenti o di trovare una strategia di trading affidabile per generare un reddito passivo, il nostro sistema è progettato per ottenere risultati. Unisciti a noi in questo percorso verso la crescita finanziaria e raggiungiamo insieme il successo.

Non ci sono recensioni
2025.08.14 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 12:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 18:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.07 03:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Phoenix Rising
30USD al mese
104%
0
0
USD
2.1K
AUD
54
99%
1 715
78%
91%
1.32
2.46
AUD
35%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.