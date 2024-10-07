SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Phoenix Rising
Leigh Davidson West

Phoenix Rising

Leigh Davidson West
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 103%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 714
Bénéfice trades:
1 353 (78.93%)
Perte trades:
361 (21.06%)
Meilleure transaction:
513.08 AUD
Pire transaction:
-3 196.61 AUD
Bénéfice brut:
17 081.23 AUD (156 243 pips)
Perte brute:
-12 862.13 AUD (122 247 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (134.67 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
574.57 AUD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
90.64%
Charge de dépôt maximale:
17.76%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.15
Longs trades:
931 (54.32%)
Courts trades:
783 (45.68%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
2.46 AUD
Bénéfice moyen:
12.62 AUD
Perte moyenne:
-35.63 AUD
Pertes consécutives maximales:
6 (-330.22 AUD)
Perte consécutive maximale:
-3 337.25 AUD (4)
Croissance mensuelle:
3.23%
Prévision annuelle:
39.25%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
3 671.59 AUD (30.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.83% (3 671.59 AUD)
Par fonds propres:
35.41% (714.11 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADp 422
NZDCADp 370
GBPCHFp 278
AUDNZDp 274
NZDUSDp 167
USDCADp 162
EURUSDp 16
GBPUSDp 14
EURGBPp 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADp 1.1K
NZDCADp 953
GBPCHFp -1.3K
AUDNZDp 375
NZDUSDp 769
USDCADp 619
EURUSDp 281
GBPUSDp 209
EURGBPp 209
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADp 9.5K
NZDCADp 11K
GBPCHFp 250
AUDNZDp 4.5K
NZDUSDp 495
USDCADp 3.2K
EURUSDp 1.7K
GBPUSDp 2.8K
EURGBPp 1.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +513.08 AUD
Pire transaction: -3 197 AUD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +134.67 AUD
Perte consécutive maximale: -330.22 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Bienvenue dans une stratégie de trading robuste et disciplinée, conçue pour des rendements constants sur le marché Forex en constante évolution. Notre approche combine des techniques avancées de trading par grille avec une gestion précise des risques, visant une croissance régulière tout en priorisant la préservation du capital.

Caractéristiques principales :

Rentabilité constante : Notre stratégie exploite les mouvements de prix à court terme sur plusieurs paires de devises, notamment EUR/USD, GBP/CHF et NZD/USD. Cela nous permet de tirer parti de la volatilité du marché, générant des profits même dans des conditions de range et de tendance.

Gestion des risques adaptative : Axés sur la préservation du capital, nous maintenons une limite de drawdown maximum de seulement 20%, assurant une exposition contrôlée durant les périodes de forte volatilité. Ce plafond de risque conservateur permet une croissance durable et répond aux besoins des investisseurs à la recherche de rendements réguliers.

Dimensionnement des positions équilibré : En utilisant un modèle de dimensionnement des positions de 0,01 lot pour 1 000 $ de capital, notre stratégie est optimisée pour les environnements de trading à fort effet de levier comme pour les plus conservateurs. Cet ajustement soigné garantit que le compte reste bien protégé contre les fluctuations du marché, offrant flexibilité et sécurité.

Croissance du capital hebdomadaire : Nous réinvestissons continuellement dans notre compte de trading, ajoutant des fonds chaque semaine pour augmenter le potentiel de croissance et renforcer notre capacité de marge. Cette infusion de capital régulière assure une plus grande stabilité et une capacité à faire face aux variations du marché avec résilience.

Transparence et fiabilité : Toutes les transactions sont effectuées avec une transparence totale, et nos performances sont suivies et vérifiées via la plateforme de confiance MQL5. Les investisseurs peuvent suivre nos trades en temps réel, sachant que notre objectif reste de fournir des résultats cohérents avec un risque minimal.

Pourquoi investir dans notre stratégie ?

Investir dans notre stratégie, c'est s'associer à une équipe dédiée à la réussite financière à long terme. Notre méthode combine une analyse technique éprouvée avec une automatisation adaptative, nous permettant de maximiser les opportunités sur le marché Forex tout en maintenant une approche disciplinée des risques.

Que vous cherchiez à diversifier votre portefeuille d'investissement ou à trouver une stratégie de trading fiable pour générer des revenus passifs, notre système est conçu pour obtenir des résultats. Rejoignez-nous sur ce chemin vers la croissance financière, et atteignons le succès ensemble.

Aucun avis
2025.08.14 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 12:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 18:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.07 03:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Phoenix Rising
30 USD par mois
103%
0
0
USD
2.1K
AUD
53
99%
1 714
78%
91%
1.32
2.46
AUD
35%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.