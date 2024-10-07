SinyallerBölümler
Leigh Davidson West

Phoenix Rising

Leigh Davidson West
0 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 104%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 715
Kârla kapanan işlemler:
1 354 (78.95%)
Zararla kapanan işlemler:
361 (21.05%)
En iyi işlem:
513.08 AUD
En kötü işlem:
-3 196.61 AUD
Brüt kâr:
17 088.59 AUD (156 494 pips)
Brüt zarar:
-12 862.13 AUD (122 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (134.67 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
574.57 AUD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
90.64%
Maks. mevduat yükü:
17.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
932 (54.34%)
Satış işlemleri:
783 (45.66%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
2.46 AUD
Ortalama kâr:
12.62 AUD
Ortalama zarar:
-35.63 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-330.22 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 337.25 AUD (4)
Aylık büyüme:
3.48%
Yıllık tahmin:
43.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
3 671.59 AUD (30.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.83% (3 671.59 AUD)
Varlığa göre:
35.41% (714.11 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADp 422
NZDCADp 370
GBPCHFp 278
AUDNZDp 274
NZDUSDp 167
USDCADp 162
EURUSDp 16
GBPUSDp 15
EURGBPp 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADp 1.1K
NZDCADp 953
GBPCHFp -1.3K
AUDNZDp 375
NZDUSDp 769
USDCADp 619
EURUSDp 281
GBPUSDp 215
EURGBPp 209
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADp 9.5K
NZDCADp 11K
GBPCHFp 250
AUDNZDp 4.5K
NZDUSDp 495
USDCADp 3.2K
EURUSDp 1.7K
GBPUSDp 3K
EURGBPp 1.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +513.08 AUD
En kötü işlem: -3 197 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +134.67 AUD
Maksimum ardışık zarar: -330.22 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Değişken forex piyasasında sürekli getiri sağlamak için tasarlanmış sağlam ve disiplinli bir ticaret stratejisine hoş geldiniz. Yaklaşımımız, sermaye korumasını ön planda tutarak istikrarlı bir büyüme sağlamak amacıyla gelişmiş grid ticaret tekniklerini hassas risk yönetimi ile birleştirir.

Ana Özellikler:

Sürekli Karlılık: Stratejimiz, EUR/USD, GBP/CHF ve NZD/USD gibi çeşitli döviz çiftlerindeki kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanır. Bu, piyasa dalgalanmalarından faydalanarak hem yatay hem de trend koşullarında kar elde etmemizi sağlar.

Uyarlanabilir Risk Yönetimi: Sermaye korumasına odaklanarak maksimum geri çekilme oranını sadece %20 olarak sınırlıyoruz ve bu da volatil piyasa dönemlerinde kontrollü bir risk maruziyeti sağlıyor. Bu muhafazakar risk limiti, sürdürülebilir büyüme sağlarken istikrarlı getiriler arayan yatırımcıların ihtiyaçlarına hitap eder.

Dengeli Pozisyon Büyüklüğü: 0,01 lot başına $1,000 sermaye modeli kullanarak, stratejimiz yüksek kaldıraçlı ve muhafazakar ticaret ortamları için optimize edilmiştir. Bu dikkatli ayarlama, hesapların piyasa dalgalanmalarına karşı iyi bir tampon oluşturmasını ve esneklik ile güvenlik sağlamasını garanti eder.

Haftalık Sermaye Artışı: Ticaret hesabımıza düzenli olarak yeniden yatırım yaparak her hafta büyüme potansiyelini artırıyor ve marj kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu sürekli sermaye enjeksiyonu, daha büyük bir istikrar ve piyasa değişimlerine karşı direnç sağlar.

Şeffaflık ve Güvenilirlik: Tüm işlemler tam şeffaflıkla gerçekleştirilir ve performansımız MQL5’in güvenilir platformu aracılığıyla izlenir ve doğrulanır. Yatırımcılar, en düşük riskle sürekli sonuçlar sunma amacında olduğumuzu bilerek işlemlerimizi gerçek zamanlı olarak takip edebilir.

Neden Stratejimize Yatırım Yapmalısınız?

Stratejimize yatırım yapmak, uzun vadeli finansal başarıyı hedefleyen bir ekiple işbirliği yapmak anlamına gelir. Yöntemimiz, forex piyasasındaki fırsatları maksimize ederken risk yönetimine disiplinli bir yaklaşımı sürdüren kanıtlanmış teknik analiz ile uyarlanabilir otomasyonu birleştirir.

Yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek veya pasif gelir sağlamak için güvenilir bir ticaret stratejisi arıyorsanız, sistemimiz sonuç vermek üzere tasarlanmıştır. Finansal büyüme yolculuğunda bize katılın ve birlikte başarıya ulaşalım.

2025.08.14 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 12:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 18:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.07 03:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
