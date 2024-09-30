SegnaliSezioni
Low Hwee Hoon

IC 3

Low Hwee Hoon
0 recensioni
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -35%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
839
Profit Trade:
547 (65.19%)
Loss Trade:
292 (34.80%)
Best Trade:
92.82 USD
Worst Trade:
-221.85 USD
Profitto lordo:
6 017.89 USD (230 827 pips)
Perdita lorda:
-6 808.09 USD (256 619 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (195.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265.46 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
23.38%
Massimo carico di deposito:
22.20%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
470 (56.02%)
Short Trade:
369 (43.98%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.94 USD
Profitto medio:
11.00 USD
Perdita media:
-23.32 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-279.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-279.93 USD (19)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
790.20 USD
Massimale:
1 447.50 USD (58.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.17% (1 447.50 USD)
Per equità:
28.17% (612.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 664
GBPUSD 81
AUDCAD 19
USDJPY 19
USDCAD 17
AUDUSD 15
BTCUSD 14
NZDUSD 9
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.2K
GBPUSD 427
AUDCAD 9
USDJPY -44
USDCAD -12
AUDUSD -6
BTCUSD 5
NZDUSD -9
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -24K
GBPUSD 1.7K
AUDCAD 1.6K
USDJPY -6.3K
USDCAD -1.4K
AUDUSD -473
BTCUSD 4.2K
NZDUSD -831
EURUSD 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +92.82 USD
Worst Trade: -222 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +195.40 USD
Massima perdita consecutiva: -279.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
Mtrading-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 129
VantageFXInternational-Live 6
0.43 × 7
Tickmill-Live05
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.56 × 255
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 1561
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
TMGM.TradeMax-Live2
0.75 × 340
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 121
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.85 × 109
ICMarkets-Live16
0.89 × 134
ICMarketsSC-Live24
0.97 × 19237
Exness-Real9
1.01 × 79
ICMarkets-Live12
1.05 × 61
FusionMarkets-Live
1.06 × 191
194 più
Non ci sono recensioni
2025.10.10 02:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 07:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 06:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 22:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 07:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 22:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.12 06:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 07:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.30 23:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.30 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.15 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
