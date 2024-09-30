- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
839
Profit Trade:
547 (65.19%)
Loss Trade:
292 (34.80%)
Best Trade:
92.82 USD
Worst Trade:
-221.85 USD
Profitto lordo:
6 017.89 USD (230 827 pips)
Perdita lorda:
-6 808.09 USD (256 619 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (195.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265.46 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
23.38%
Massimo carico di deposito:
22.20%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
470 (56.02%)
Short Trade:
369 (43.98%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.94 USD
Profitto medio:
11.00 USD
Perdita media:
-23.32 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-279.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-279.93 USD (19)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
790.20 USD
Massimale:
1 447.50 USD (58.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.17% (1 447.50 USD)
Per equità:
28.17% (612.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|664
|GBPUSD
|81
|AUDCAD
|19
|USDJPY
|19
|USDCAD
|17
|AUDUSD
|15
|BTCUSD
|14
|NZDUSD
|9
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|427
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|-44
|USDCAD
|-12
|AUDUSD
|-6
|BTCUSD
|5
|NZDUSD
|-9
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-24K
|GBPUSD
|1.7K
|AUDCAD
|1.6K
|USDJPY
|-6.3K
|USDCAD
|-1.4K
|AUDUSD
|-473
|BTCUSD
|4.2K
|NZDUSD
|-831
|EURUSD
|26
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +92.82 USD
Worst Trade: -222 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +195.40 USD
Massima perdita consecutiva: -279.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.20 × 49
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 129
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.43 × 7
|
Tickmill-Live05
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.56 × 255
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 1561
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
ICMarketsEU-Live17
|0.74 × 133
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.75 × 340
|
ICMarketsSC-Live15
|0.80 × 121
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.85 × 109
|
ICMarkets-Live16
|0.89 × 134
|
ICMarketsSC-Live24
|0.97 × 19237
|
Exness-Real9
|1.01 × 79
|
ICMarkets-Live12
|1.05 × 61
|
FusionMarkets-Live
|1.06 × 191
194 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-35%
0
0
USD
USD
790
USD
USD
50
99%
839
65%
23%
0.88
-0.94
USD
USD
52%
1:500