İşlemler:
839
Kârla kapanan işlemler:
547 (65.19%)
Zararla kapanan işlemler:
292 (34.80%)
En iyi işlem:
92.82 USD
En kötü işlem:
-221.85 USD
Brüt kâr:
6 017.89 USD (230 827 pips)
Brüt zarar:
-6 808.09 USD (256 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (195.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
265.46 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
23.38%
Maks. mevduat yükü:
22.20%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
470 (56.02%)
Satış işlemleri:
369 (43.98%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.94 USD
Ortalama kâr:
11.00 USD
Ortalama zarar:
-23.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-279.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-279.93 USD (19)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
790.20 USD
Maksimum:
1 447.50 USD (58.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.17% (1 447.50 USD)
Varlığa göre:
28.17% (612.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|664
|GBPUSD
|81
|AUDCAD
|19
|USDJPY
|19
|USDCAD
|17
|AUDUSD
|15
|BTCUSD
|14
|NZDUSD
|9
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|427
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|-44
|USDCAD
|-12
|AUDUSD
|-6
|BTCUSD
|5
|NZDUSD
|-9
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-24K
|GBPUSD
|1.7K
|AUDCAD
|1.6K
|USDJPY
|-6.3K
|USDCAD
|-1.4K
|AUDUSD
|-473
|BTCUSD
|4.2K
|NZDUSD
|-831
|EURUSD
|26
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.20 × 49
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 129
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.43 × 7
|
Tickmill-Live05
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.56 × 255
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 1561
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
ICMarketsEU-Live17
|0.74 × 133
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.75 × 340
|
ICMarketsSC-Live15
|0.80 × 121
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.85 × 109
|
ICMarkets-Live16
|0.89 × 134
|
ICMarketsSC-Live24
|0.97 × 19237
|
Exness-Real9
|1.01 × 79
|
ICMarkets-Live12
|1.05 × 61
|
FusionMarkets-Live
|1.06 × 191
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-35%
0
0
USD
USD
790
USD
USD
50
99%
839
65%
23%
0.88
-0.94
USD
USD
52%
1:500