Low Hwee Hoon

IC 3

Low Hwee Hoon
0 inceleme
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -35%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
839
Kârla kapanan işlemler:
547 (65.19%)
Zararla kapanan işlemler:
292 (34.80%)
En iyi işlem:
92.82 USD
En kötü işlem:
-221.85 USD
Brüt kâr:
6 017.89 USD (230 827 pips)
Brüt zarar:
-6 808.09 USD (256 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (195.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
265.46 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
23.38%
Maks. mevduat yükü:
22.20%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
470 (56.02%)
Satış işlemleri:
369 (43.98%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.94 USD
Ortalama kâr:
11.00 USD
Ortalama zarar:
-23.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-279.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-279.93 USD (19)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
790.20 USD
Maksimum:
1 447.50 USD (58.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.17% (1 447.50 USD)
Varlığa göre:
28.17% (612.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 664
GBPUSD 81
AUDCAD 19
USDJPY 19
USDCAD 17
AUDUSD 15
BTCUSD 14
NZDUSD 9
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.2K
GBPUSD 427
AUDCAD 9
USDJPY -44
USDCAD -12
AUDUSD -6
BTCUSD 5
NZDUSD -9
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -24K
GBPUSD 1.7K
AUDCAD 1.6K
USDJPY -6.3K
USDCAD -1.4K
AUDUSD -473
BTCUSD 4.2K
NZDUSD -831
EURUSD 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.82 USD
En kötü işlem: -222 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +195.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -279.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
Mtrading-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 129
VantageFXInternational-Live 6
0.43 × 7
Tickmill-Live05
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.56 × 255
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 1561
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
TMGM.TradeMax-Live2
0.75 × 340
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 121
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.85 × 109
ICMarkets-Live16
0.89 × 134
ICMarketsSC-Live24
0.97 × 19237
Exness-Real9
1.01 × 79
ICMarkets-Live12
1.05 × 61
FusionMarkets-Live
1.06 × 191
194 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.10 02:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 07:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 06:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 22:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 07:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 22:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.12 06:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 07:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.30 23:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.30 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.15 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
