Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 6 DooPrime-Live 7 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 3 Mtrading-Live 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live4 0.20 × 49 TMGM.TradeMax-Live6 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.38 × 129 VantageFXInternational-Live 6 0.43 × 7 Tickmill-Live05 0.56 × 9 ICMarketsSC-Live27 0.56 × 255 ICMarketsSC-Live08 0.62 × 1561 TOPFX-Live Server 0.63 × 83 ICMarketsEU-Live17 0.74 × 133 TMGM.TradeMax-Live2 0.75 × 340 ICMarketsSC-Live15 0.80 × 121 BlackMoonTrade-LiveLiquidity1 0.85 × 109 ICMarkets-Live16 0.89 × 134 ICMarketsSC-Live24 0.97 × 19237 Exness-Real9 1.01 × 79 ICMarkets-Live12 1.05 × 61 FusionMarkets-Live 1.06 × 191 194 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou