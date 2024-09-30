SignauxSections
Low Hwee Hoon

IC 3

Low Hwee Hoon
0 avis
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -35%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
839
Bénéfice trades:
547 (65.19%)
Perte trades:
292 (34.80%)
Meilleure transaction:
92.82 USD
Pire transaction:
-221.85 USD
Bénéfice brut:
6 017.89 USD (230 827 pips)
Perte brute:
-6 808.09 USD (256 619 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (195.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
265.46 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
23.38%
Charge de dépôt maximale:
22.20%
Dernier trade:
30 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
470 (56.02%)
Courts trades:
369 (43.98%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.94 USD
Bénéfice moyen:
11.00 USD
Perte moyenne:
-23.32 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-279.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-279.93 USD (19)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
790.20 USD
Maximal:
1 447.50 USD (58.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.17% (1 447.50 USD)
Par fonds propres:
28.17% (612.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 664
GBPUSD 81
AUDCAD 19
USDJPY 19
USDCAD 17
AUDUSD 15
BTCUSD 14
NZDUSD 9
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.2K
GBPUSD 427
AUDCAD 9
USDJPY -44
USDCAD -12
AUDUSD -6
BTCUSD 5
NZDUSD -9
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -24K
GBPUSD 1.7K
AUDCAD 1.6K
USDJPY -6.3K
USDCAD -1.4K
AUDUSD -473
BTCUSD 4.2K
NZDUSD -831
EURUSD 26
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +92.82 USD
Pire transaction: -222 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +195.40 USD
Perte consécutive maximale: -279.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
Mtrading-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 129
VantageFXInternational-Live 6
0.43 × 7
Tickmill-Live05
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.56 × 255
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 1561
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
TMGM.TradeMax-Live2
0.75 × 340
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 121
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.85 × 109
ICMarkets-Live16
0.89 × 134
ICMarketsSC-Live24
0.97 × 19237
Exness-Real9
1.01 × 79
ICMarkets-Live12
1.05 × 61
FusionMarkets-Live
1.06 × 191
194 plus...
Aucun avis
2025.10.10 02:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 07:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 06:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 22:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 07:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 22:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.12 06:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 07:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.30 23:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.30 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.15 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
