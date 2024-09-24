SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Super Scalp 1k
Daniele Devise

Super Scalp 1k

Daniele Devise
0 recensioni
Affidabilità
84 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2024 123%
VantageInternational-Live 18
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 105
Profit Trade:
3 721 (72.88%)
Loss Trade:
1 384 (27.11%)
Best Trade:
15.90 EUR
Worst Trade:
-12.96 EUR
Profitto lordo:
2 971.97 EUR (367 130 pips)
Perdita lorda:
-1 604.90 EUR (182 097 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (13.28 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
119.24 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
65.09%
Massimo carico di deposito:
8.64%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
10.27
Long Trade:
2 005 (39.28%)
Short Trade:
3 100 (60.72%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
0.27 EUR
Profitto medio:
0.80 EUR
Perdita media:
-1.16 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-133.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-133.12 EUR (20)
Crescita mensile:
0.17%
Previsione annuale:
3.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 EUR
Massimale:
133.12 EUR (7.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.73% (133.12 EUR)
Per equità:
52.92% (910.73 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2395
AUDCAD+ 1731
EURUSD+ 979
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1K
AUDCAD+ 271
EURUSD+ 276
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 99K
AUDCAD+ 56K
EURUSD+ 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.90 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +13.28 EUR
Massima perdita consecutiva: -133.12 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Demo 2
0.30 × 46
VantageInternational-Live 22
4.00 × 1
PUPrime-Live 2
7.88 × 8
RoboForex-ProCent-6
8.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Software di trading che lavora in totale autonomia sui mercati finanziari con una strategia di scalping su audcad su time frame M5. La strategia che utilizza è stata creata e testata dai nostri trader esperti 5 anni fa e la stiamo utilizzando con ottimi risultati.

Il software lavora sui livelli di Fibonacci, e su tre indicatori, oltre ad ulteriori 6 strategie di ingresso, uscita e gestione posizioni:

- SuperTrend: ha il compito di indicarci se siamo all'interno di un trend o meno;

- RSI (Relative Strenght Index): indica la forza del Trend;

- ATR (Average True Range): serve principalmente a misurare la volatilità di un mercato in un arco temporale specifico.

Supponendo di avere un trend rialzista, il Profit Scalper attende che l'RSI entri in ipercomprato (fase di esaurimento del trend rialzista) ed inizia ad aprire le prime posizioni in sell solo se il SuperTrend conferma al Profit Scalper che siamo in un trend.

Se il trend continua ancora, il Profit Scalper media le posizioni con un incremento variabile e dinamico della size.

Esegue controlli ogni 5 minuti in quanto opera su time frame M5.

Se si verifica la condizione adatta, apre ulteriori posizioni, diversamente attende la chiusura della candela successiva da 5 minuti per effettuare un nuovo controllo.

Quando il trend rialzista oramai si esaurisce e inverte a ribasso fino a toccare il Take Profit, l'intera mediazione verrà chiusa con un profitto totale.

Il 98% delle operazioni vengono chiuse nell'arco delle 24 ore.

La medesima logica avviene su un trend contrario, ovvero rialzista.

Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 08:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 13:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 08:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 09:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 13:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Super Scalp 1k
39USD al mese
123%
0
0
USD
2.5K
EUR
84
100%
5 105
72%
65%
1.85
0.27
EUR
53%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.