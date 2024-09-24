Software di trading che lavora in totale autonomia sui mercati finanziari con una strategia di scalping su audcad su time frame M5. La strategia che utilizza è stata creata e testata dai nostri trader esperti 5 anni fa e la stiamo utilizzando con ottimi risultati.

Il software lavora sui livelli di Fibonacci, e su tre indicatori, oltre ad ulteriori 6 strategie di ingresso, uscita e gestione posizioni:

- SuperTrend: ha il compito di indicarci se siamo all'interno di un trend o meno;

- RSI (Relative Strenght Index): indica la forza del Trend;

- ATR (Average True Range): serve principalmente a misurare la volatilità di un mercato in un arco temporale specifico.

Supponendo di avere un trend rialzista, il Profit Scalper attende che l'RSI entri in ipercomprato (fase di esaurimento del trend rialzista) ed inizia ad aprire le prime posizioni in sell solo se il SuperTrend conferma al Profit Scalper che siamo in un trend.

Se il trend continua ancora, il Profit Scalper media le posizioni con un incremento variabile e dinamico della size.

Esegue controlli ogni 5 minuti in quanto opera su time frame M5.

Se si verifica la condizione adatta, apre ulteriori posizioni, diversamente attende la chiusura della candela successiva da 5 minuti per effettuare un nuovo controllo.

Quando il trend rialzista oramai si esaurisce e inverte a ribasso fino a toccare il Take Profit, l'intera mediazione verrà chiusa con un profitto totale.

Il 98% delle operazioni vengono chiuse nell'arco delle 24 ore.

La medesima logica avviene su un trend contrario, ovvero rialzista.