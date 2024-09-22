- Crescita
Trade:
780
Profit Trade:
463 (59.35%)
Loss Trade:
317 (40.64%)
Best Trade:
1 552.31 USD
Worst Trade:
-839.21 USD
Profitto lordo:
27 544.13 USD (87 295 pips)
Perdita lorda:
-5 196.82 USD (83 454 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (22 539.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 539.57 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
40.99%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
166
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
10.98
Long Trade:
434 (55.64%)
Short Trade:
346 (44.36%)
Fattore di profitto:
5.30
Profitto previsto:
28.65 USD
Profitto medio:
59.49 USD
Perdita media:
-16.39 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 818.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 818.16 USD (10)
Crescita mensile:
-3.52%
Previsione annuale:
-39.66%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 036.20 USD (5.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.59% (2 015.34 USD)
Per equità:
36.97% (6 742.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF
|331
|EURJPY
|105
|EURGBP
|83
|AUDCAD
|46
|NZDCAD
|41
|GBPJPY
|40
|GBPCHF
|36
|XTIUSD
|34
|archived
|33
|XBRUSD
|31
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF
|583
|EURJPY
|369
|EURGBP
|-1.8K
|AUDCAD
|-53
|NZDCAD
|351
|GBPJPY
|-2
|GBPCHF
|308
|XTIUSD
|487
|archived
|23K
|XBRUSD
|-394
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF
|1.6K
|EURJPY
|15K
|EURGBP
|-23K
|AUDCAD
|-4.2K
|NZDCAD
|9.6K
|GBPJPY
|-1.4K
|GBPCHF
|5.9K
|XTIUSD
|1.2K
|archived
|0
|XBRUSD
|-945
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 552.31 USD
Worst Trade: -839 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +22 539.57 USD
Massima perdita consecutiva: -1 818.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
T4Trade-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
Exness-Real17
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 11
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 7
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
184%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
56
95%
780
59%
100%
5.30
28.65
USD
USD
37%
1:100