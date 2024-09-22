SegnaliSezioni
Wardhana Ng Surya

Hedging3 by Alpha

Wardhana Ng Surya
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 184%
FBS-Real-6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
780
Profit Trade:
463 (59.35%)
Loss Trade:
317 (40.64%)
Best Trade:
1 552.31 USD
Worst Trade:
-839.21 USD
Profitto lordo:
27 544.13 USD (87 295 pips)
Perdita lorda:
-5 196.82 USD (83 454 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (22 539.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 539.57 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
40.99%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
166
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
10.98
Long Trade:
434 (55.64%)
Short Trade:
346 (44.36%)
Fattore di profitto:
5.30
Profitto previsto:
28.65 USD
Profitto medio:
59.49 USD
Perdita media:
-16.39 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 818.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 818.16 USD (10)
Crescita mensile:
-3.52%
Previsione annuale:
-39.66%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 036.20 USD (5.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.59% (2 015.34 USD)
Per equità:
36.97% (6 742.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF 331
EURJPY 105
EURGBP 83
AUDCAD 46
NZDCAD 41
GBPJPY 40
GBPCHF 36
XTIUSD 34
archived 33
XBRUSD 31
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF 583
EURJPY 369
EURGBP -1.8K
AUDCAD -53
NZDCAD 351
GBPJPY -2
GBPCHF 308
XTIUSD 487
archived 23K
XBRUSD -394
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF 1.6K
EURJPY 15K
EURGBP -23K
AUDCAD -4.2K
NZDCAD 9.6K
GBPJPY -1.4K
GBPCHF 5.9K
XTIUSD 1.2K
archived 0
XBRUSD -945
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 552.31 USD
Worst Trade: -839 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +22 539.57 USD
Massima perdita consecutiva: -1 818.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live06
0.00 × 4
T4Trade-Real8
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 6
Exness-Real17
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 8
ICMarkets-Live14
0.00 × 15
Tickmill-Live04
0.00 × 18
XMTrading-Real 34
0.00 × 11
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 7
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
111 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.07 01:00
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 9.73% of days out of the 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 01:00
80% of trades performed within 18 days. This comprises 4.86% of days out of the 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 2.7% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 07:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 06:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 06:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 11:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 10:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 09:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
