SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hedging3 by Alpha
Wardhana Ng Surya

Hedging3 by Alpha

Wardhana Ng Surya
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 184%
FBS-Real-6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
780
Kârla kapanan işlemler:
463 (59.35%)
Zararla kapanan işlemler:
317 (40.64%)
En iyi işlem:
1 552.31 USD
En kötü işlem:
-839.21 USD
Brüt kâr:
27 544.13 USD (87 295 pips)
Brüt zarar:
-5 196.82 USD (83 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (22 539.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 539.57 USD (35)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
40.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
166
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
10.98
Alış işlemleri:
434 (55.64%)
Satış işlemleri:
346 (44.36%)
Kâr faktörü:
5.30
Beklenen getiri:
28.65 USD
Ortalama kâr:
59.49 USD
Ortalama zarar:
-16.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 818.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 818.16 USD (10)
Aylık büyüme:
-3.64%
Yıllık tahmin:
-43.38%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 036.20 USD (5.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.59% (2 015.34 USD)
Varlığa göre:
36.97% (6 742.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 331
EURJPY 105
EURGBP 83
AUDCAD 46
NZDCAD 41
GBPJPY 40
GBPCHF 36
XTIUSD 34
archived 33
XBRUSD 31
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF 583
EURJPY 369
EURGBP -1.8K
AUDCAD -53
NZDCAD 351
GBPJPY -2
GBPCHF 308
XTIUSD 487
archived 23K
XBRUSD -394
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF 1.6K
EURJPY 15K
EURGBP -23K
AUDCAD -4.2K
NZDCAD 9.6K
GBPJPY -1.4K
GBPCHF 5.9K
XTIUSD 1.2K
archived 0
XBRUSD -945
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 552.31 USD
En kötü işlem: -839 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +22 539.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 818.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live06
0.00 × 4
T4Trade-Real8
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 6
Exness-Real17
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 8
ICMarkets-Live14
0.00 × 15
Tickmill-Live04
0.00 × 18
XMTrading-Real 34
0.00 × 11
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 7
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
111 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.07 01:00
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 9.73% of days out of the 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 01:00
80% of trades performed within 18 days. This comprises 4.86% of days out of the 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 2.7% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 07:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 06:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 06:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 11:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 10:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 09:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hedging3 by Alpha
Ayda 30 USD
184%
0
0
USD
21K
USD
56
95%
780
59%
100%
5.30
28.65
USD
37%
1:100
