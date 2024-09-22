- Büyüme
İşlemler:
780
Kârla kapanan işlemler:
463 (59.35%)
Zararla kapanan işlemler:
317 (40.64%)
En iyi işlem:
1 552.31 USD
En kötü işlem:
-839.21 USD
Brüt kâr:
27 544.13 USD (87 295 pips)
Brüt zarar:
-5 196.82 USD (83 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (22 539.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 539.57 USD (35)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
40.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
166
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
10.98
Alış işlemleri:
434 (55.64%)
Satış işlemleri:
346 (44.36%)
Kâr faktörü:
5.30
Beklenen getiri:
28.65 USD
Ortalama kâr:
59.49 USD
Ortalama zarar:
-16.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 818.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 818.16 USD (10)
Aylık büyüme:
-3.64%
Yıllık tahmin:
-43.38%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 036.20 USD (5.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.59% (2 015.34 USD)
Varlığa göre:
36.97% (6 742.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF
|331
|EURJPY
|105
|EURGBP
|83
|AUDCAD
|46
|NZDCAD
|41
|GBPJPY
|40
|GBPCHF
|36
|XTIUSD
|34
|archived
|33
|XBRUSD
|31
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF
|583
|EURJPY
|369
|EURGBP
|-1.8K
|AUDCAD
|-53
|NZDCAD
|351
|GBPJPY
|-2
|GBPCHF
|308
|XTIUSD
|487
|archived
|23K
|XBRUSD
|-394
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF
|1.6K
|EURJPY
|15K
|EURGBP
|-23K
|AUDCAD
|-4.2K
|NZDCAD
|9.6K
|GBPJPY
|-1.4K
|GBPCHF
|5.9K
|XTIUSD
|1.2K
|archived
|0
|XBRUSD
|-945
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
En iyi işlem: +1 552.31 USD
En kötü işlem: -839 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +22 539.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 818.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
T4Trade-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
Exness-Real17
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 11
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 7
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
