Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live 0.00 × 11 ICMarkets-Live10 0.00 × 2 ICMarkets-Live06 0.00 × 4 T4Trade-Real8 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 2 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 FBS-Real-13 0.00 × 4 VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 6 Exness-Real17 0.00 × 19 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 9 ICMarkets-Live20 0.00 × 8 ICMarkets-Live14 0.00 × 15 Tickmill-Live04 0.00 × 18 XMTrading-Real 34 0.00 × 11 GlobalPrime-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 7 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 3 Exness-Real11 0.00 × 3 ICMarkets-Live03 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 4 ICMarkets-Live09 0.00 × 4 EGlobal-Classic3 0.00 × 2 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 2 111 plus...