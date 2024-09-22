SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hedging3 by Alpha
Wardhana Ng Surya

Hedging3 by Alpha

Wardhana Ng Surya
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 184%
FBS-Real-6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
780
Bénéfice trades:
463 (59.35%)
Perte trades:
317 (40.64%)
Meilleure transaction:
1 552.31 USD
Pire transaction:
-839.21 USD
Bénéfice brut:
27 544.13 USD (87 295 pips)
Perte brute:
-5 196.82 USD (83 454 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (22 539.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22 539.57 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
40.99%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
158
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
10.98
Longs trades:
434 (55.64%)
Courts trades:
346 (44.36%)
Facteur de profit:
5.30
Rendement attendu:
28.65 USD
Bénéfice moyen:
59.49 USD
Perte moyenne:
-16.39 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 818.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 818.16 USD (10)
Croissance mensuelle:
-3.38%
Prévision annuelle:
-39.66%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 036.20 USD (5.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.59% (2 015.34 USD)
Par fonds propres:
36.97% (6 742.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCHF 331
EURJPY 105
EURGBP 83
AUDCAD 46
NZDCAD 41
GBPJPY 40
GBPCHF 36
XTIUSD 34
archived 33
XBRUSD 31
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCHF 583
EURJPY 369
EURGBP -1.8K
AUDCAD -53
NZDCAD 351
GBPJPY -2
GBPCHF 308
XTIUSD 487
archived 23K
XBRUSD -394
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCHF 1.6K
EURJPY 15K
EURGBP -23K
AUDCAD -4.2K
NZDCAD 9.6K
GBPJPY -1.4K
GBPCHF 5.9K
XTIUSD 1.2K
archived 0
XBRUSD -945
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 552.31 USD
Pire transaction: -839 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +22 539.57 USD
Perte consécutive maximale: -1 818.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live06
0.00 × 4
T4Trade-Real8
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 6
Exness-Real17
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 8
ICMarkets-Live14
0.00 × 15
Tickmill-Live04
0.00 × 18
XMTrading-Real 34
0.00 × 11
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 7
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
111 plus...
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.07 01:00
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 9.73% of days out of the 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 01:00
80% of trades performed within 18 days. This comprises 4.86% of days out of the 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 2.7% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 07:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 06:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 06:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 11:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 10:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 09:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hedging3 by Alpha
30 USD par mois
184%
0
0
USD
21K
USD
56
95%
780
59%
100%
5.30
28.65
USD
37%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.