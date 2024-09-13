- Crescita
Trade:
1 258
Profit Trade:
849 (67.48%)
Loss Trade:
409 (32.51%)
Best Trade:
401.38 USD
Worst Trade:
-581.10 USD
Profitto lordo:
9 887.70 USD (3 376 473 pips)
Perdita lorda:
-6 689.79 USD (322 403 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (41.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
895.65 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
49.25%
Massimo carico di deposito:
3.89%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
698 (55.48%)
Short Trade:
560 (44.52%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.54 USD
Profitto medio:
11.65 USD
Perdita media:
-16.36 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-276.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-803.64 USD (5)
Crescita mensile:
-0.26%
Previsione annuale:
-3.15%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.65 USD
Massimale:
1 648.43 USD (28.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.24% (1 648.43 USD)
Per equità:
7.14% (652.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|372
|NZDCAD
|327
|AUDNZD
|307
|XAUUSD
|92
|BTCUSD
|23
|USDCAD
|20
|USDJPY
|13
|USDCHF
|11
|NZDJPY
|11
|ETHUSD
|9
|EURCHF
|7
|USDMXN
|7
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|4
|CHFJPY
|4
|EURGBP
|4
|CA60
|3
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|3
|EURAUD
|3
|VIX_M5
|3
|VIX_N5
|3
|AUDCHF
|2
|VIX_Z4
|2
|VIX_J5
|2
|VIX_V4
|1
|VIX_X4
|1
|USDSGD
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|VIX_G5
|1
|EURNZD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|688
|NZDCAD
|788
|AUDNZD
|259
|XAUUSD
|396
|BTCUSD
|580
|USDCAD
|512
|USDJPY
|188
|USDCHF
|103
|NZDJPY
|7
|ETHUSD
|77
|EURCHF
|91
|USDMXN
|-329
|EURUSD
|-635
|AUDUSD
|48
|NZDUSD
|53
|CHFJPY
|190
|EURGBP
|212
|CA60
|62
|GBPJPY
|166
|GBPCHF
|-290
|EURAUD
|-96
|VIX_M5
|-11
|VIX_N5
|-20
|AUDCHF
|21
|VIX_Z4
|-1
|VIX_J5
|11
|VIX_V4
|0
|VIX_X4
|20
|USDSGD
|-17
|EURJPY
|226
|CADJPY
|108
|AUDJPY
|-55
|NZDCHF
|43
|GBPAUD
|-90
|VIX_G5
|0
|EURNZD
|-109
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|2.9K
|XAUUSD
|33K
|BTCUSD
|3M
|USDCAD
|1.1K
|USDJPY
|2K
|USDCHF
|-160
|NZDJPY
|-6.3K
|ETHUSD
|10K
|EURCHF
|486
|USDMXN
|-27K
|EURUSD
|-217
|AUDUSD
|-128
|NZDUSD
|72
|CHFJPY
|1.7K
|EURGBP
|209
|CA60
|8.7K
|GBPJPY
|157
|GBPCHF
|-238
|EURAUD
|-392
|VIX_M5
|-118
|VIX_N5
|-209
|AUDCHF
|39
|VIX_Z4
|-12
|VIX_J5
|107
|VIX_V4
|-41
|VIX_X4
|196
|USDSGD
|-174
|EURJPY
|1.4K
|CADJPY
|213
|AUDJPY
|-84
|NZDCHF
|63
|GBPAUD
|-228
|VIX_G5
|-8
|EURNZD
|-1.2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +401.38 USD
Worst Trade: -581 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +41.71 USD
Massima perdita consecutiva: -276.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 9
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.21 × 48
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.40 × 151
|
Exness-Real9
|0.45 × 33
|
ICMarketsSC-Live27
|0.47 × 316
|
GMI-Live08
|0.53 × 17
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.54 × 13
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.58 × 187
|
ICMarketsSC-Live08
|0.59 × 1477
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.73 × 324
|
ICMarketsEU-Live17
|0.74 × 133
|
ICMarkets-Live16
|0.74 × 178
|
ICMarketsSC-Live24
|0.89 × 15229
|
LQDLLC-Live02
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.90 × 6253
|
ICMarkets-Live12
|0.97 × 63
