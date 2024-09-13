SegnaliSezioni
Doni Dewantoro

Fundamental FX Trading Account

Doni Dewantoro
0 recensioni
Affidabilità
148 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 141%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 258
Profit Trade:
849 (67.48%)
Loss Trade:
409 (32.51%)
Best Trade:
401.38 USD
Worst Trade:
-581.10 USD
Profitto lordo:
9 887.70 USD (3 376 473 pips)
Perdita lorda:
-6 689.79 USD (322 403 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (41.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
895.65 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
49.25%
Massimo carico di deposito:
3.89%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
698 (55.48%)
Short Trade:
560 (44.52%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.54 USD
Profitto medio:
11.65 USD
Perdita media:
-16.36 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-276.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-803.64 USD (5)
Crescita mensile:
-0.26%
Previsione annuale:
-3.15%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.65 USD
Massimale:
1 648.43 USD (28.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.24% (1 648.43 USD)
Per equità:
7.14% (652.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 372
NZDCAD 327
AUDNZD 307
XAUUSD 92
BTCUSD 23
USDCAD 20
USDJPY 13
USDCHF 11
NZDJPY 11
ETHUSD 9
EURCHF 7
USDMXN 7
EURUSD 7
AUDUSD 6
NZDUSD 4
CHFJPY 4
EURGBP 4
CA60 3
GBPJPY 3
GBPCHF 3
EURAUD 3
VIX_M5 3
VIX_N5 3
AUDCHF 2
VIX_Z4 2
VIX_J5 2
VIX_V4 1
VIX_X4 1
USDSGD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
GBPAUD 1
VIX_G5 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 688
NZDCAD 788
AUDNZD 259
XAUUSD 396
BTCUSD 580
USDCAD 512
USDJPY 188
USDCHF 103
NZDJPY 7
ETHUSD 77
EURCHF 91
USDMXN -329
EURUSD -635
AUDUSD 48
NZDUSD 53
CHFJPY 190
EURGBP 212
CA60 62
GBPJPY 166
GBPCHF -290
EURAUD -96
VIX_M5 -11
VIX_N5 -20
AUDCHF 21
VIX_Z4 -1
VIX_J5 11
VIX_V4 0
VIX_X4 20
USDSGD -17
EURJPY 226
CADJPY 108
AUDJPY -55
NZDCHF 43
GBPAUD -90
VIX_G5 0
EURNZD -109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 12K
AUDNZD 2.9K
XAUUSD 33K
BTCUSD 3M
USDCAD 1.1K
USDJPY 2K
USDCHF -160
NZDJPY -6.3K
ETHUSD 10K
EURCHF 486
USDMXN -27K
EURUSD -217
AUDUSD -128
NZDUSD 72
CHFJPY 1.7K
EURGBP 209
CA60 8.7K
GBPJPY 157
GBPCHF -238
EURAUD -392
VIX_M5 -118
VIX_N5 -209
AUDCHF 39
VIX_Z4 -12
VIX_J5 107
VIX_V4 -41
VIX_X4 196
USDSGD -174
EURJPY 1.4K
CADJPY 213
AUDJPY -84
NZDCHF 63
GBPAUD -228
VIX_G5 -8
EURNZD -1.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +401.38 USD
Worst Trade: -581 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +41.71 USD
Massima perdita consecutiva: -276.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
Mtrading-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.21 × 48
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 151
Exness-Real9
0.45 × 33
ICMarketsSC-Live27
0.47 × 316
GMI-Live08
0.53 × 17
VantageFXInternational-Live 6
0.54 × 13
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.58 × 187
ICMarketsSC-Live08
0.59 × 1477
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
TMGM.TradeMax-Live2
0.73 × 324
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live16
0.74 × 178
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 15229
LQDLLC-Live02
0.90 × 10
ICMarketsSC-Live32
0.90 × 6253
ICMarkets-Live12
0.97 × 63
190 più
Fundamental FX Trading with high probability of Winning
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fundamental FX Trading Account
30USD al mese
141%
0
0
USD
8.2K
USD
148
78%
1 258
67%
49%
1.47
2.54
USD
17%
1:500
