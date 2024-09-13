SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fundamental FX Trading Account
Doni Dewantoro

Fundamental FX Trading Account

Doni Dewantoro
0 inceleme
Güvenilirlik
148 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 141%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 258
Kârla kapanan işlemler:
849 (67.48%)
Zararla kapanan işlemler:
409 (32.51%)
En iyi işlem:
401.38 USD
En kötü işlem:
-581.10 USD
Brüt kâr:
9 887.70 USD (3 376 473 pips)
Brüt zarar:
-6 689.79 USD (322 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (41.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
895.65 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
49.25%
Maks. mevduat yükü:
3.89%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
698 (55.48%)
Satış işlemleri:
560 (44.52%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
11.65 USD
Ortalama zarar:
-16.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-276.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-803.64 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.26%
Yıllık tahmin:
-3.15%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.65 USD
Maksimum:
1 648.43 USD (28.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.24% (1 648.43 USD)
Varlığa göre:
7.14% (652.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 372
NZDCAD 327
AUDNZD 307
XAUUSD 92
BTCUSD 23
USDCAD 20
USDJPY 13
USDCHF 11
NZDJPY 11
ETHUSD 9
EURCHF 7
USDMXN 7
EURUSD 7
AUDUSD 6
NZDUSD 4
CHFJPY 4
EURGBP 4
CA60 3
GBPJPY 3
GBPCHF 3
EURAUD 3
VIX_M5 3
VIX_N5 3
AUDCHF 2
VIX_Z4 2
VIX_J5 2
VIX_V4 1
VIX_X4 1
USDSGD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
GBPAUD 1
VIX_G5 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 688
NZDCAD 788
AUDNZD 259
XAUUSD 396
BTCUSD 580
USDCAD 512
USDJPY 188
USDCHF 103
NZDJPY 7
ETHUSD 77
EURCHF 91
USDMXN -329
EURUSD -635
AUDUSD 48
NZDUSD 53
CHFJPY 190
EURGBP 212
CA60 62
GBPJPY 166
GBPCHF -290
EURAUD -96
VIX_M5 -11
VIX_N5 -20
AUDCHF 21
VIX_Z4 -1
VIX_J5 11
VIX_V4 0
VIX_X4 20
USDSGD -17
EURJPY 226
CADJPY 108
AUDJPY -55
NZDCHF 43
GBPAUD -90
VIX_G5 0
EURNZD -109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 12K
AUDNZD 2.9K
XAUUSD 33K
BTCUSD 3M
USDCAD 1.1K
USDJPY 2K
USDCHF -160
NZDJPY -6.3K
ETHUSD 10K
EURCHF 486
USDMXN -27K
EURUSD -217
AUDUSD -128
NZDUSD 72
CHFJPY 1.7K
EURGBP 209
CA60 8.7K
GBPJPY 157
GBPCHF -238
EURAUD -392
VIX_M5 -118
VIX_N5 -209
AUDCHF 39
VIX_Z4 -12
VIX_J5 107
VIX_V4 -41
VIX_X4 196
USDSGD -174
EURJPY 1.4K
CADJPY 213
AUDJPY -84
NZDCHF 63
GBPAUD -228
VIX_G5 -8
EURNZD -1.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +401.38 USD
En kötü işlem: -581 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +41.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -276.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
Mtrading-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.21 × 48
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 151
Exness-Real9
0.45 × 33
ICMarketsSC-Live27
0.47 × 316
GMI-Live08
0.53 × 17
VantageFXInternational-Live 6
0.54 × 13
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.58 × 187
ICMarketsSC-Live08
0.59 × 1477
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
TMGM.TradeMax-Live2
0.73 × 324
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live16
0.74 × 178
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 15229
LQDLLC-Live02
0.90 × 10
ICMarketsSC-Live32
0.90 × 6253
ICMarkets-Live12
0.97 × 63
190 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Fundamental FX Trading with high probability of Winning
İnceleme yok
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.13 08:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 19:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 13:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 03:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.09 17:13
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fundamental FX Trading Account
Ayda 30 USD
141%
0
0
USD
8.2K
USD
148
78%
1 258
67%
49%
1.47
2.54
USD
17%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.