Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooPrime-Live 7 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 9 Mtrading-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live4 0.21 × 48 TMGM.TradeMax-Live6 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.40 × 151 Exness-Real9 0.45 × 33 ICMarketsSC-Live27 0.47 × 316 GMI-Live08 0.53 × 17 VantageFXInternational-Live 6 0.54 × 13 BlackMoonTrade-LiveLiquidity1 0.58 × 187 ICMarketsSC-Live08 0.59 × 1477 TOPFX-Live Server 0.63 × 83 TMGM.TradeMax-Live2 0.73 × 324 ICMarketsEU-Live17 0.74 × 133 ICMarkets-Live16 0.74 × 178 ICMarketsSC-Live24 0.89 × 15229 LQDLLC-Live02 0.90 × 10 ICMarketsSC-Live32 0.90 × 6253 ICMarkets-Live12 0.97 × 63 190 plus...