Doni Dewantoro

Fundamental FX Trading Account

Doni Dewantoro
0 avis
Fiabilité
148 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 141%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 258
Bénéfice trades:
849 (67.48%)
Perte trades:
409 (32.51%)
Meilleure transaction:
401.38 USD
Pire transaction:
-581.10 USD
Bénéfice brut:
9 887.70 USD (3 376 473 pips)
Perte brute:
-6 689.79 USD (322 403 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (41.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
895.65 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
49.25%
Charge de dépôt maximale:
3.89%
Dernier trade:
23 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.94
Longs trades:
698 (55.48%)
Courts trades:
560 (44.52%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
2.54 USD
Bénéfice moyen:
11.65 USD
Perte moyenne:
-16.36 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-276.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-803.64 USD (5)
Croissance mensuelle:
-0.26%
Prévision annuelle:
-3.15%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.65 USD
Maximal:
1 648.43 USD (28.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.24% (1 648.43 USD)
Par fonds propres:
7.14% (652.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 372
NZDCAD 327
AUDNZD 307
XAUUSD 92
BTCUSD 23
USDCAD 20
USDJPY 13
USDCHF 11
NZDJPY 11
ETHUSD 9
EURCHF 7
USDMXN 7
EURUSD 7
AUDUSD 6
NZDUSD 4
CHFJPY 4
EURGBP 4
CA60 3
GBPJPY 3
GBPCHF 3
EURAUD 3
VIX_M5 3
VIX_N5 3
AUDCHF 2
VIX_Z4 2
VIX_J5 2
VIX_V4 1
VIX_X4 1
USDSGD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
GBPAUD 1
VIX_G5 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 688
NZDCAD 788
AUDNZD 259
XAUUSD 396
BTCUSD 580
USDCAD 512
USDJPY 188
USDCHF 103
NZDJPY 7
ETHUSD 77
EURCHF 91
USDMXN -329
EURUSD -635
AUDUSD 48
NZDUSD 53
CHFJPY 190
EURGBP 212
CA60 62
GBPJPY 166
GBPCHF -290
EURAUD -96
VIX_M5 -11
VIX_N5 -20
AUDCHF 21
VIX_Z4 -1
VIX_J5 11
VIX_V4 0
VIX_X4 20
USDSGD -17
EURJPY 226
CADJPY 108
AUDJPY -55
NZDCHF 43
GBPAUD -90
VIX_G5 0
EURNZD -109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 12K
AUDNZD 2.9K
XAUUSD 33K
BTCUSD 3M
USDCAD 1.1K
USDJPY 2K
USDCHF -160
NZDJPY -6.3K
ETHUSD 10K
EURCHF 486
USDMXN -27K
EURUSD -217
AUDUSD -128
NZDUSD 72
CHFJPY 1.7K
EURGBP 209
CA60 8.7K
GBPJPY 157
GBPCHF -238
EURAUD -392
VIX_M5 -118
VIX_N5 -209
AUDCHF 39
VIX_Z4 -12
VIX_J5 107
VIX_V4 -41
VIX_X4 196
USDSGD -174
EURJPY 1.4K
CADJPY 213
AUDJPY -84
NZDCHF 63
GBPAUD -228
VIX_G5 -8
EURNZD -1.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +401.38 USD
Pire transaction: -581 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +41.71 USD
Perte consécutive maximale: -276.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
Mtrading-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.21 × 48
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 151
Exness-Real9
0.45 × 33
ICMarketsSC-Live27
0.47 × 316
GMI-Live08
0.53 × 17
VantageFXInternational-Live 6
0.54 × 13
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.58 × 187
ICMarketsSC-Live08
0.59 × 1477
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
TMGM.TradeMax-Live2
0.73 × 324
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live16
0.74 × 178
ICMarketsSC-Live24
0.89 × 15229
LQDLLC-Live02
0.90 × 10
ICMarketsSC-Live32
0.90 × 6253
ICMarkets-Live12
0.97 × 63
190 plus...
