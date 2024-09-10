SegnaliSezioni
Guillaume Duportal

FIT Manager Services

Guillaume Duportal
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 990 USD al mese
crescita dal 2024 143%
DooFintech-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 028
Profit Trade:
5 758 (71.72%)
Loss Trade:
2 270 (28.28%)
Best Trade:
12 784.03 USD
Worst Trade:
-2 321.00 USD
Profitto lordo:
308 128.68 USD (3 385 956 pips)
Perdita lorda:
-129 209.79 USD (2 494 708 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (475.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95 439.98 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
86.76%
Massimo carico di deposito:
15.68%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
19.24
Long Trade:
3 824 (47.63%)
Short Trade:
4 204 (52.37%)
Fattore di profitto:
2.38
Profitto previsto:
22.29 USD
Profitto medio:
53.51 USD
Perdita media:
-56.92 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-7 648.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 648.13 USD (44)
Crescita mensile:
0.80%
Previsione annuale:
13.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.47 USD
Massimale:
9 299.69 USD (5.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.95% (6 731.05 USD)
Per equità:
52.28% (82 332.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1254
EURUSD 894
EURJPY 608
GBPAUD 541
NZDUSD 537
USDCHF 475
AUDUSD 400
AUDCHF 377
GBPUSD 302
NZDCAD 283
EURCAD 279
USDCAD 248
US30 228
EURGBP 186
GBPJPY 180
EURCHF 178
AUDCAD 172
BTCUST 168
USDJPY 149
GBPCAD 147
AUDNZD 83
CHFJPY 79
CADJPY 61
AUDJPY 54
EURAUD 50
EURNZD 33
NZDCHF 27
GBPNZD 12
CADCHF 9
GER40 7
NZDJPY 5
GBPCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14K
EURUSD 17K
EURJPY 5.7K
GBPAUD 74
NZDUSD 4.9K
USDCHF 2K
AUDUSD 3.9K
AUDCHF -22
GBPUSD 4.6K
NZDCAD 95K
EURCAD 2.1K
USDCAD 5.6K
US30 2.8K
EURGBP -3
GBPJPY 7.5K
EURCHF 945
AUDCAD 862
BTCUST 435
USDJPY 2.7K
GBPCAD 834
AUDNZD 434
CHFJPY 593
CADJPY 3.6K
AUDJPY 912
EURAUD 992
EURNZD 660
NZDCHF 565
GBPNZD 64
CADCHF 438
GER40 -2
NZDJPY 472
GBPCHF -160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -91K
EURUSD 90K
EURJPY 885
GBPAUD 215K
NZDUSD -4.4K
USDCHF 5.4K
AUDUSD 24K
AUDCHF -28K
GBPUSD 12K
NZDCAD 299K
EURCAD 26K
USDCAD 6.6K
US30 150K
EURGBP 8K
GBPJPY 9.3K
EURCHF 8.6K
AUDCAD 16K
BTCUST 116K
USDJPY 4.7K
GBPCAD 4.9K
AUDNZD 5.3K
CHFJPY 142
CADJPY 3.7K
AUDJPY 7.3K
EURAUD 3.6K
EURNZD -1.6K
NZDCHF 3.6K
GBPNZD 1.2K
CADCHF -64
GER40 -1.7K
NZDJPY 931
GBPCHF 91
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 784.03 USD
Worst Trade: -2 321 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 44
Massimo profitto consecutivo: +475.09 USD
Massima perdita consecutiva: -7 648.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooFintech-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN-3
5.03 × 37
ICMarketsSC-Live05
5.75 × 4
GBEbrokers-Live
16.80 × 41
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
18.00 × 1
