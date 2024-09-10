- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8 028
Profit Trade:
5 758 (71.72%)
Loss Trade:
2 270 (28.28%)
Best Trade:
12 784.03 USD
Worst Trade:
-2 321.00 USD
Profitto lordo:
308 128.68 USD (3 385 956 pips)
Perdita lorda:
-129 209.79 USD (2 494 708 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (475.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95 439.98 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
86.76%
Massimo carico di deposito:
15.68%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
19.24
Long Trade:
3 824 (47.63%)
Short Trade:
4 204 (52.37%)
Fattore di profitto:
2.38
Profitto previsto:
22.29 USD
Profitto medio:
53.51 USD
Perdita media:
-56.92 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-7 648.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 648.13 USD (44)
Crescita mensile:
0.80%
Previsione annuale:
13.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.47 USD
Massimale:
9 299.69 USD (5.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.95% (6 731.05 USD)
Per equità:
52.28% (82 332.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1254
|EURUSD
|894
|EURJPY
|608
|GBPAUD
|541
|NZDUSD
|537
|USDCHF
|475
|AUDUSD
|400
|AUDCHF
|377
|GBPUSD
|302
|NZDCAD
|283
|EURCAD
|279
|USDCAD
|248
|US30
|228
|EURGBP
|186
|GBPJPY
|180
|EURCHF
|178
|AUDCAD
|172
|BTCUST
|168
|USDJPY
|149
|GBPCAD
|147
|AUDNZD
|83
|CHFJPY
|79
|CADJPY
|61
|AUDJPY
|54
|EURAUD
|50
|EURNZD
|33
|NZDCHF
|27
|GBPNZD
|12
|CADCHF
|9
|GER40
|7
|NZDJPY
|5
|GBPCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|17K
|EURJPY
|5.7K
|GBPAUD
|74
|NZDUSD
|4.9K
|USDCHF
|2K
|AUDUSD
|3.9K
|AUDCHF
|-22
|GBPUSD
|4.6K
|NZDCAD
|95K
|EURCAD
|2.1K
|USDCAD
|5.6K
|US30
|2.8K
|EURGBP
|-3
|GBPJPY
|7.5K
|EURCHF
|945
|AUDCAD
|862
|BTCUST
|435
|USDJPY
|2.7K
|GBPCAD
|834
|AUDNZD
|434
|CHFJPY
|593
|CADJPY
|3.6K
|AUDJPY
|912
|EURAUD
|992
|EURNZD
|660
|NZDCHF
|565
|GBPNZD
|64
|CADCHF
|438
|GER40
|-2
|NZDJPY
|472
|GBPCHF
|-160
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-91K
|EURUSD
|90K
|EURJPY
|885
|GBPAUD
|215K
|NZDUSD
|-4.4K
|USDCHF
|5.4K
|AUDUSD
|24K
|AUDCHF
|-28K
|GBPUSD
|12K
|NZDCAD
|299K
|EURCAD
|26K
|USDCAD
|6.6K
|US30
|150K
|EURGBP
|8K
|GBPJPY
|9.3K
|EURCHF
|8.6K
|AUDCAD
|16K
|BTCUST
|116K
|USDJPY
|4.7K
|GBPCAD
|4.9K
|AUDNZD
|5.3K
|CHFJPY
|142
|CADJPY
|3.7K
|AUDJPY
|7.3K
|EURAUD
|3.6K
|EURNZD
|-1.6K
|NZDCHF
|3.6K
|GBPNZD
|1.2K
|CADCHF
|-64
|GER40
|-1.7K
|NZDJPY
|931
|GBPCHF
|91
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12 784.03 USD
Worst Trade: -2 321 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 44
Massimo profitto consecutivo: +475.09 USD
Massima perdita consecutiva: -7 648.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooFintech-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN-3
|5.03 × 37
|
ICMarketsSC-Live05
|5.75 × 4
|
GBEbrokers-Live
|16.80 × 41
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|18.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
990USD al mese
143%
0
0
USD
USD
201K
USD
USD
58
88%
8 028
71%
87%
2.38
22.29
USD
USD
52%
1:500