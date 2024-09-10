SignauxSections
Guillaume Duportal

FIT Manager Services

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 990 USD par mois
croissance depuis 2024 143%
DooFintech-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 028
Bénéfice trades:
5 758 (71.72%)
Perte trades:
2 270 (28.28%)
Meilleure transaction:
12 784.03 USD
Pire transaction:
-2 321.00 USD
Bénéfice brut:
308 128.68 USD (3 385 956 pips)
Perte brute:
-129 209.79 USD (2 494 708 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (475.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
95 439.98 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
86.76%
Charge de dépôt maximale:
15.68%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
19.24
Longs trades:
3 824 (47.63%)
Courts trades:
4 204 (52.37%)
Facteur de profit:
2.38
Rendement attendu:
22.29 USD
Bénéfice moyen:
53.51 USD
Perte moyenne:
-56.92 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-7 648.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 648.13 USD (44)
Croissance mensuelle:
1.03%
Prévision annuelle:
13.00%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.47 USD
Maximal:
9 299.69 USD (5.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.95% (6 731.05 USD)
Par fonds propres:
52.28% (82 332.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1254
EURUSD 894
EURJPY 608
GBPAUD 541
NZDUSD 537
USDCHF 475
AUDUSD 400
AUDCHF 377
GBPUSD 302
NZDCAD 283
EURCAD 279
USDCAD 248
US30 228
EURGBP 186
GBPJPY 180
EURCHF 178
AUDCAD 172
BTCUST 168
USDJPY 149
GBPCAD 147
AUDNZD 83
CHFJPY 79
CADJPY 61
AUDJPY 54
EURAUD 50
EURNZD 33
NZDCHF 27
GBPNZD 12
CADCHF 9
GER40 7
NZDJPY 5
GBPCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
EURUSD 17K
EURJPY 5.7K
GBPAUD 74
NZDUSD 4.9K
USDCHF 2K
AUDUSD 3.9K
AUDCHF -22
GBPUSD 4.6K
NZDCAD 95K
EURCAD 2.1K
USDCAD 5.6K
US30 2.8K
EURGBP -3
GBPJPY 7.5K
EURCHF 945
AUDCAD 862
BTCUST 435
USDJPY 2.7K
GBPCAD 834
AUDNZD 434
CHFJPY 593
CADJPY 3.6K
AUDJPY 912
EURAUD 992
EURNZD 660
NZDCHF 565
GBPNZD 64
CADCHF 438
GER40 -2
NZDJPY 472
GBPCHF -160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -91K
EURUSD 90K
EURJPY 885
GBPAUD 215K
NZDUSD -4.4K
USDCHF 5.4K
AUDUSD 24K
AUDCHF -28K
GBPUSD 12K
NZDCAD 299K
EURCAD 26K
USDCAD 6.6K
US30 150K
EURGBP 8K
GBPJPY 9.3K
EURCHF 8.6K
AUDCAD 16K
BTCUST 116K
USDJPY 4.7K
GBPCAD 4.9K
AUDNZD 5.3K
CHFJPY 142
CADJPY 3.7K
AUDJPY 7.3K
EURAUD 3.6K
EURNZD -1.6K
NZDCHF 3.6K
GBPNZD 1.2K
CADCHF -64
GER40 -1.7K
NZDJPY 931
GBPCHF 91
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12 784.03 USD
Pire transaction: -2 321 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 44
Bénéfice consécutif maximal: +475.09 USD
Perte consécutive maximale: -7 648.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DooFintech-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-3
5.03 × 37
ICMarketsSC-Live05
5.75 × 4
GBEbrokers-Live
16.80 × 41
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
18.00 × 1
Aucun avis
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.17 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.05 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 16:34
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.46% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 06:05
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.76% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 16:38
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.78% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 07:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 22:39
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.98% of days out of 321 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.02 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FIT Manager Services
990 USD par mois
143%
0
0
USD
201K
USD
58
88%
8 028
71%
87%
2.38
22.29
USD
52%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.