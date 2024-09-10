SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FIT Manager Services
Guillaume Duportal

FIT Manager Services

Guillaume Duportal
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 990 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 143%
DooFintech-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 028
Kârla kapanan işlemler:
5 758 (71.72%)
Zararla kapanan işlemler:
2 270 (28.28%)
En iyi işlem:
12 784.03 USD
En kötü işlem:
-2 321.00 USD
Brüt kâr:
308 128.68 USD (3 385 956 pips)
Brüt zarar:
-129 209.79 USD (2 494 708 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (475.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95 439.98 USD (35)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
86.76%
Maks. mevduat yükü:
15.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
19.24
Alış işlemleri:
3 824 (47.63%)
Satış işlemleri:
4 204 (52.37%)
Kâr faktörü:
2.38
Beklenen getiri:
22.29 USD
Ortalama kâr:
53.51 USD
Ortalama zarar:
-56.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-7 648.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 648.13 USD (44)
Aylık büyüme:
0.77%
Yıllık tahmin:
13.00%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.47 USD
Maksimum:
9 299.69 USD (5.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.95% (6 731.05 USD)
Varlığa göre:
52.28% (82 332.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1254
EURUSD 894
EURJPY 608
GBPAUD 541
NZDUSD 537
USDCHF 475
AUDUSD 400
AUDCHF 377
GBPUSD 302
NZDCAD 283
EURCAD 279
USDCAD 248
US30 228
EURGBP 186
GBPJPY 180
EURCHF 178
AUDCAD 172
BTCUST 168
USDJPY 149
GBPCAD 147
AUDNZD 83
CHFJPY 79
CADJPY 61
AUDJPY 54
EURAUD 50
EURNZD 33
NZDCHF 27
GBPNZD 12
CADCHF 9
GER40 7
NZDJPY 5
GBPCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14K
EURUSD 17K
EURJPY 5.7K
GBPAUD 74
NZDUSD 4.9K
USDCHF 2K
AUDUSD 3.9K
AUDCHF -22
GBPUSD 4.6K
NZDCAD 95K
EURCAD 2.1K
USDCAD 5.6K
US30 2.8K
EURGBP -3
GBPJPY 7.5K
EURCHF 945
AUDCAD 862
BTCUST 435
USDJPY 2.7K
GBPCAD 834
AUDNZD 434
CHFJPY 593
CADJPY 3.6K
AUDJPY 912
EURAUD 992
EURNZD 660
NZDCHF 565
GBPNZD 64
CADCHF 438
GER40 -2
NZDJPY 472
GBPCHF -160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -91K
EURUSD 90K
EURJPY 885
GBPAUD 215K
NZDUSD -4.4K
USDCHF 5.4K
AUDUSD 24K
AUDCHF -28K
GBPUSD 12K
NZDCAD 299K
EURCAD 26K
USDCAD 6.6K
US30 150K
EURGBP 8K
GBPJPY 9.3K
EURCHF 8.6K
AUDCAD 16K
BTCUST 116K
USDJPY 4.7K
GBPCAD 4.9K
AUDNZD 5.3K
CHFJPY 142
CADJPY 3.7K
AUDJPY 7.3K
EURAUD 3.6K
EURNZD -1.6K
NZDCHF 3.6K
GBPNZD 1.2K
CADCHF -64
GER40 -1.7K
NZDJPY 931
GBPCHF 91
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12 784.03 USD
En kötü işlem: -2 321 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 44
Maksimum ardışık kâr: +475.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 648.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooFintech-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN-3
5.03 × 37
ICMarketsSC-Live05
5.75 × 4
GBEbrokers-Live
16.80 × 41
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
18.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.