- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 632
Profit Trade:
2 086 (79.25%)
Loss Trade:
546 (20.74%)
Best Trade:
950.57 USD
Worst Trade:
-205.58 USD
Profitto lordo:
12 896.66 USD (516 526 pips)
Perdita lorda:
-6 983.48 USD (446 795 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (51.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 085.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.39%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.57
Long Trade:
1 352 (51.37%)
Short Trade:
1 280 (48.63%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
6.18 USD
Perdita media:
-12.79 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-477.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-524.12 USD (5)
Crescita mensile:
2.23%
Previsione annuale:
27.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
781.59 USD (6.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.51% (781.59 USD)
Per equità:
73.35% (7 563.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1039
|EURJPY
|431
|AUDCAD
|357
|USDSGD
|276
|NZDUSD
|152
|AUDUSD
|146
|EURCHF
|65
|GBPNZD
|48
|CADCHF
|31
|EURUSD
|27
|AUDCHF
|25
|AUDSGD
|19
|USDCAD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|890
|EURJPY
|229
|AUDCAD
|1.1K
|USDSGD
|958
|NZDUSD
|186
|AUDUSD
|1.2K
|EURCHF
|372
|GBPNZD
|88
|CADCHF
|188
|EURUSD
|373
|AUDCHF
|79
|AUDSGD
|12
|USDCAD
|297
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-18K
|EURJPY
|5.7K
|AUDCAD
|20K
|USDSGD
|27K
|NZDUSD
|7.6K
|AUDUSD
|22K
|EURCHF
|17K
|GBPNZD
|3.8K
|CADCHF
|10K
|EURUSD
|-17K
|AUDCHF
|3.7K
|AUDSGD
|1.5K
|USDCAD
|-13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +950.57 USD
Worst Trade: -206 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +51.37 USD
Massima perdita consecutiva: -477.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.19 × 165
|
Exness-Real18
|1.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
60%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
56
100%
2 632
79%
100%
1.84
2.25
USD
USD
73%
1:500