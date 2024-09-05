SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RAT 2_LAZY TMGM928
Yui Ming Wan

RAT 2_LAZY TMGM928

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 60%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 632
Profit Trade:
2 086 (79.25%)
Loss Trade:
546 (20.74%)
Best Trade:
950.57 USD
Worst Trade:
-205.58 USD
Profitto lordo:
12 896.66 USD (516 526 pips)
Perdita lorda:
-6 983.48 USD (446 795 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (51.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 085.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.39%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.57
Long Trade:
1 352 (51.37%)
Short Trade:
1 280 (48.63%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
6.18 USD
Perdita media:
-12.79 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-477.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-524.12 USD (5)
Crescita mensile:
2.23%
Previsione annuale:
27.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
781.59 USD (6.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.51% (781.59 USD)
Per equità:
73.35% (7 563.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1039
EURJPY 431
AUDCAD 357
USDSGD 276
NZDUSD 152
AUDUSD 146
EURCHF 65
GBPNZD 48
CADCHF 31
EURUSD 27
AUDCHF 25
AUDSGD 19
USDCAD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 890
EURJPY 229
AUDCAD 1.1K
USDSGD 958
NZDUSD 186
AUDUSD 1.2K
EURCHF 372
GBPNZD 88
CADCHF 188
EURUSD 373
AUDCHF 79
AUDSGD 12
USDCAD 297
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -18K
EURJPY 5.7K
AUDCAD 20K
USDSGD 27K
NZDUSD 7.6K
AUDUSD 22K
EURCHF 17K
GBPNZD 3.8K
CADCHF 10K
EURUSD -17K
AUDCHF 3.7K
AUDSGD 1.5K
USDCAD -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +950.57 USD
Worst Trade: -206 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +51.37 USD
Massima perdita consecutiva: -477.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 165
Exness-Real18
1.67 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.02.04 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 03:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 11:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 21:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 16:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 12:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 09:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 00:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 17:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RAT 2_LAZY TMGM928
30USD al mese
60%
0
0
USD
9.8K
USD
56
100%
2 632
79%
100%
1.84
2.25
USD
73%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.