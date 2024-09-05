SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RAT 2_LAZY TMGM928
Yui Ming Wan

RAT 2_LAZY TMGM928

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 60%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 632
Kârla kapanan işlemler:
2 086 (79.25%)
Zararla kapanan işlemler:
546 (20.74%)
En iyi işlem:
950.57 USD
En kötü işlem:
-205.58 USD
Brüt kâr:
12 896.66 USD (516 526 pips)
Brüt zarar:
-6 983.48 USD (446 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (51.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 085.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.57
Alış işlemleri:
1 352 (51.37%)
Satış işlemleri:
1 280 (48.63%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
2.25 USD
Ortalama kâr:
6.18 USD
Ortalama zarar:
-12.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-477.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-524.12 USD (5)
Aylık büyüme:
2.07%
Yıllık tahmin:
27.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
781.59 USD (6.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.51% (781.59 USD)
Varlığa göre:
73.35% (7 563.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 1039
EURJPY 431
AUDCAD 357
USDSGD 276
NZDUSD 152
AUDUSD 146
EURCHF 65
GBPNZD 48
CADCHF 31
EURUSD 27
AUDCHF 25
AUDSGD 19
USDCAD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 890
EURJPY 229
AUDCAD 1.1K
USDSGD 958
NZDUSD 186
AUDUSD 1.2K
EURCHF 372
GBPNZD 88
CADCHF 188
EURUSD 373
AUDCHF 79
AUDSGD 12
USDCAD 297
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -18K
EURJPY 5.7K
AUDCAD 20K
USDSGD 27K
NZDUSD 7.6K
AUDUSD 22K
EURCHF 17K
GBPNZD 3.8K
CADCHF 10K
EURUSD -17K
AUDCHF 3.7K
AUDSGD 1.5K
USDCAD -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +950.57 USD
En kötü işlem: -206 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +51.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -477.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 165
Exness-Real18
1.67 × 3
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.