SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RAT 2_LAZY TMGM928
Yui Ming Wan

RAT 2_LAZY TMGM928

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 60%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 627
Bénéfice trades:
2 082 (79.25%)
Perte trades:
545 (20.75%)
Meilleure transaction:
950.57 USD
Pire transaction:
-205.58 USD
Bénéfice brut:
12 891.16 USD (516 003 pips)
Perte brute:
-6 979.66 USD (446 227 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (51.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 085.44 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
23.39%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
7.56
Longs trades:
1 348 (51.31%)
Courts trades:
1 279 (48.69%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
2.25 USD
Bénéfice moyen:
6.19 USD
Perte moyenne:
-12.81 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-477.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-524.12 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.33%
Prévision annuelle:
28.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
781.59 USD (6.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.51% (781.59 USD)
Par fonds propres:
73.35% (7 563.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 1035
EURJPY 431
AUDCAD 357
USDSGD 276
NZDUSD 152
AUDUSD 146
EURCHF 65
GBPNZD 48
CADCHF 31
EURUSD 27
AUDCHF 25
AUDSGD 18
USDCAD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 889
EURJPY 229
AUDCAD 1.1K
USDSGD 958
NZDUSD 186
AUDUSD 1.2K
EURCHF 372
GBPNZD 88
CADCHF 188
EURUSD 373
AUDCHF 79
AUDSGD 11
USDCAD 297
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -18K
EURJPY 5.7K
AUDCAD 20K
USDSGD 27K
NZDUSD 7.6K
AUDUSD 22K
EURCHF 17K
GBPNZD 3.8K
CADCHF 10K
EURUSD -17K
AUDCHF 3.7K
AUDSGD 1.4K
USDCAD -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +950.57 USD
Pire transaction: -206 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +51.37 USD
Perte consécutive maximale: -477.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 165
Exness-Real18
1.67 × 3
Aucun avis
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.