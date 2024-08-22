SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Glister Swings
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Glister Swings

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 197%
Exness-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
760
Profit Trade:
644 (84.73%)
Loss Trade:
116 (15.26%)
Best Trade:
21.67 USD
Worst Trade:
-89.63 USD
Profitto lordo:
1 798.56 USD (341 702 pips)
Perdita lorda:
-994.99 USD (229 946 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (137.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.37 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
87.79%
Massimo carico di deposito:
44.95%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.28
Long Trade:
514 (67.63%)
Short Trade:
246 (32.37%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
2.79 USD
Perdita media:
-8.58 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-96.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.76 USD (13)
Crescita mensile:
-2.86%
Previsione annuale:
-34.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.39 USD
Massimale:
152.18 USD (10.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.33% (152.18 USD)
Per equità:
46.06% (310.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPYm 158
XAUUSDm 82
GBPUSDm 76
EURUSDm 66
USDCADm 59
GBPAUDm 59
AUDUSDm 41
AUDCADm 38
NZDUSDm 30
AUDJPYm 27
EURCADm 26
GBPCADm 23
USDCHFm 11
EURAUDm 10
EURJPYm 10
EURGBPm 9
NZDCADm 8
AUDNZDm 7
CADCHFm 5
USDJPYm 5
AUDCHFm 4
EURCHFm 3
GBPCHFm 2
EURNZDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPYm 261
XAUUSDm 2
GBPUSDm 25
EURUSDm 83
USDCADm 12
GBPAUDm 86
AUDUSDm 101
AUDCADm 68
NZDUSDm 47
AUDJPYm -31
EURCADm 18
GBPCADm 5
USDCHFm 40
EURAUDm -12
EURJPYm -4
EURGBPm 28
NZDCADm 12
AUDNZDm 12
CADCHFm 1
USDJPYm 19
AUDCHFm 8
EURCHFm 10
GBPCHFm 12
EURNZDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPYm 36K
XAUUSDm 19K
GBPUSDm 1.3K
EURUSDm 6.1K
USDCADm 1.6K
GBPAUDm 12K
AUDUSDm 10K
AUDCADm 11K
NZDUSDm 4.7K
AUDJPYm -5K
EURCADm 2.3K
GBPCADm 800
USDCHFm 2.9K
EURAUDm -1.9K
EURJPYm -681
EURGBPm 2.1K
NZDCADm 1.6K
AUDNZDm 2.1K
CADCHFm 131
USDJPYm 2.7K
AUDCHFm 771
EURCHFm 890
GBPCHFm 1K
EURNZDm 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.67 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +137.37 USD
Massima perdita consecutiva: -96.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

It is Forex Swing Trading.

working with mutile forex pairs.

positions might remain open for many days due to big target

it may open more than 1 position in the same direction.

safe trading.

Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 02:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 07:29
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 08:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 23:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Glister Swings
30USD al mese
197%
0
0
USD
734
USD
58
99%
760
84%
88%
1.80
1.06
USD
46%
1:100
Copia

