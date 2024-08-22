SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Glister Swings
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Glister Swings

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 197%
Exness-Real
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
760
Kârla kapanan işlemler:
644 (84.73%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (15.26%)
En iyi işlem:
21.67 USD
En kötü işlem:
-89.63 USD
Brüt kâr:
1 798.56 USD (341 702 pips)
Brüt zarar:
-994.99 USD (229 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (137.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
137.37 USD (54)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
87.79%
Maks. mevduat yükü:
44.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.28
Alış işlemleri:
514 (67.63%)
Satış işlemleri:
246 (32.37%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
2.79 USD
Ortalama zarar:
-8.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-96.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-96.76 USD (13)
Aylık büyüme:
-3.10%
Yıllık tahmin:
-34.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.39 USD
Maksimum:
152.18 USD (10.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.33% (152.18 USD)
Varlığa göre:
46.06% (310.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPYm 158
XAUUSDm 82
GBPUSDm 76
EURUSDm 66
USDCADm 59
GBPAUDm 59
AUDUSDm 41
AUDCADm 38
NZDUSDm 30
AUDJPYm 27
EURCADm 26
GBPCADm 23
USDCHFm 11
EURAUDm 10
EURJPYm 10
EURGBPm 9
NZDCADm 8
AUDNZDm 7
CADCHFm 5
USDJPYm 5
AUDCHFm 4
EURCHFm 3
GBPCHFm 2
EURNZDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPYm 261
XAUUSDm 2
GBPUSDm 25
EURUSDm 83
USDCADm 12
GBPAUDm 86
AUDUSDm 101
AUDCADm 68
NZDUSDm 47
AUDJPYm -31
EURCADm 18
GBPCADm 5
USDCHFm 40
EURAUDm -12
EURJPYm -4
EURGBPm 28
NZDCADm 12
AUDNZDm 12
CADCHFm 1
USDJPYm 19
AUDCHFm 8
EURCHFm 10
GBPCHFm 12
EURNZDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPYm 36K
XAUUSDm 19K
GBPUSDm 1.3K
EURUSDm 6.1K
USDCADm 1.6K
GBPAUDm 12K
AUDUSDm 10K
AUDCADm 11K
NZDUSDm 4.7K
AUDJPYm -5K
EURCADm 2.3K
GBPCADm 800
USDCHFm 2.9K
EURAUDm -1.9K
EURJPYm -681
EURGBPm 2.1K
NZDCADm 1.6K
AUDNZDm 2.1K
CADCHFm 131
USDJPYm 2.7K
AUDCHFm 771
EURCHFm 890
GBPCHFm 1K
EURNZDm 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.67 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +137.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

It is Forex Swing Trading.

working with mutile forex pairs.

positions might remain open for many days due to big target

it may open more than 1 position in the same direction.

safe trading.

İnceleme yok
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 02:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 07:29
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 08:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 23:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Glister Swings
Ayda 30 USD
197%
0
0
USD
734
USD
58
99%
760
84%
88%
1.80
1.06
USD
46%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.