Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Glister Swings

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 197%
Exness-Real
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
760
Bénéfice trades:
644 (84.73%)
Perte trades:
116 (15.26%)
Meilleure transaction:
21.67 USD
Pire transaction:
-89.63 USD
Bénéfice brut:
1 798.56 USD (341 702 pips)
Perte brute:
-994.99 USD (229 946 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (137.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
137.37 USD (54)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
87.79%
Charge de dépôt maximale:
44.95%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.28
Longs trades:
514 (67.63%)
Courts trades:
246 (32.37%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
1.06 USD
Bénéfice moyen:
2.79 USD
Perte moyenne:
-8.58 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-96.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-96.76 USD (13)
Croissance mensuelle:
-2.45%
Prévision annuelle:
-29.77%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29.39 USD
Maximal:
152.18 USD (10.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.33% (152.18 USD)
Par fonds propres:
46.06% (310.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPYm 158
XAUUSDm 82
GBPUSDm 76
EURUSDm 66
USDCADm 59
GBPAUDm 59
AUDUSDm 41
AUDCADm 38
NZDUSDm 30
AUDJPYm 27
EURCADm 26
GBPCADm 23
USDCHFm 11
EURAUDm 10
EURJPYm 10
EURGBPm 9
NZDCADm 8
AUDNZDm 7
CADCHFm 5
USDJPYm 5
AUDCHFm 4
EURCHFm 3
GBPCHFm 2
EURNZDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPYm 261
XAUUSDm 2
GBPUSDm 25
EURUSDm 83
USDCADm 12
GBPAUDm 86
AUDUSDm 101
AUDCADm 68
NZDUSDm 47
AUDJPYm -31
EURCADm 18
GBPCADm 5
USDCHFm 40
EURAUDm -12
EURJPYm -4
EURGBPm 28
NZDCADm 12
AUDNZDm 12
CADCHFm 1
USDJPYm 19
AUDCHFm 8
EURCHFm 10
GBPCHFm 12
EURNZDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPYm 36K
XAUUSDm 19K
GBPUSDm 1.3K
EURUSDm 6.1K
USDCADm 1.6K
GBPAUDm 12K
AUDUSDm 10K
AUDCADm 11K
NZDUSDm 4.7K
AUDJPYm -5K
EURCADm 2.3K
GBPCADm 800
USDCHFm 2.9K
EURAUDm -1.9K
EURJPYm -681
EURGBPm 2.1K
NZDCADm 1.6K
AUDNZDm 2.1K
CADCHFm 131
USDJPYm 2.7K
AUDCHFm 771
EURCHFm 890
GBPCHFm 1K
EURNZDm 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.67 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 54
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +137.37 USD
Perte consécutive maximale: -96.76 USD

It is Forex Swing Trading.

working with mutile forex pairs.

positions might remain open for many days due to big target

it may open more than 1 position in the same direction.

safe trading.

Aucun avis
