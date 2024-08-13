SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Slash FX
Andras Kardos

Slash FX

Andras Kardos
0 recensioni
59 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -36%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
772
Profit Trade:
485 (62.82%)
Loss Trade:
287 (37.18%)
Best Trade:
129.39 EUR
Worst Trade:
-1 657.36 EUR
Profitto lordo:
5 457.63 EUR (740 330 pips)
Perdita lorda:
-8 622.06 EUR (1 080 661 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (26.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
438.55 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
86.51%
Massimo carico di deposito:
40.26%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
496 (64.25%)
Short Trade:
276 (35.75%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-4.10 EUR
Profitto medio:
11.25 EUR
Perdita media:
-30.04 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-104.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 670.64 EUR (3)
Crescita mensile:
-24.93%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 309.13 EUR
Massimale:
4 269.40 EUR (422.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.58% (4 263.38 EUR)
Per equità:
98.90% (6 088.59 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 624
EURUSD+ 62
BTCUSD 44
GBPUSD+ 15
EURJPY+ 7
USDJPY+ 6
NAS100 4
USDCHF+ 3
SP500 2
NAS100ft 1
AUDUSD+ 1
DJ30 1
USDX 1
ETHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -2.9K
EURUSD+ -390
BTCUSD -131
GBPUSD+ -163
EURJPY+ 15
USDJPY+ -25
NAS100 18
USDCHF+ -7
SP500 0
NAS100ft 1
AUDUSD+ 2
DJ30 0
USDX -3
ETHUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -107K
EURUSD+ -1.1K
BTCUSD -231K
GBPUSD+ -2.5K
EURJPY+ 512
USDJPY+ -1K
NAS100 2.8K
USDCHF+ -548
SP500 -447
NAS100ft 959
AUDUSD+ 14
DJ30 150
USDX -331
ETHUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.39 EUR
Worst Trade: -1 657 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -104.49 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

.
Non ci sono recensioni
2025.06.18 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 07:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 294 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 06:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 10:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 06:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.29% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.30 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.27 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 01:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 11:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 07:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 01:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
