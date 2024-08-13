- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
772
Profit Trade:
485 (62.82%)
Loss Trade:
287 (37.18%)
Best Trade:
129.39 EUR
Worst Trade:
-1 657.36 EUR
Profitto lordo:
5 457.63 EUR (740 330 pips)
Perdita lorda:
-8 622.06 EUR (1 080 661 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (26.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
438.55 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
86.51%
Massimo carico di deposito:
40.26%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
496 (64.25%)
Short Trade:
276 (35.75%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-4.10 EUR
Profitto medio:
11.25 EUR
Perdita media:
-30.04 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-104.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 670.64 EUR (3)
Crescita mensile:
-24.93%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 309.13 EUR
Massimale:
4 269.40 EUR (422.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.58% (4 263.38 EUR)
Per equità:
98.90% (6 088.59 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|624
|EURUSD+
|62
|BTCUSD
|44
|GBPUSD+
|15
|EURJPY+
|7
|USDJPY+
|6
|NAS100
|4
|USDCHF+
|3
|SP500
|2
|NAS100ft
|1
|AUDUSD+
|1
|DJ30
|1
|USDX
|1
|ETHUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-2.9K
|EURUSD+
|-390
|BTCUSD
|-131
|GBPUSD+
|-163
|EURJPY+
|15
|USDJPY+
|-25
|NAS100
|18
|USDCHF+
|-7
|SP500
|0
|NAS100ft
|1
|AUDUSD+
|2
|DJ30
|0
|USDX
|-3
|ETHUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-107K
|EURUSD+
|-1.1K
|BTCUSD
|-231K
|GBPUSD+
|-2.5K
|EURJPY+
|512
|USDJPY+
|-1K
|NAS100
|2.8K
|USDCHF+
|-548
|SP500
|-447
|NAS100ft
|959
|AUDUSD+
|14
|DJ30
|150
|USDX
|-331
|ETHUSD
|-1.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +129.39 EUR
Worst Trade: -1 657 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -104.49 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
