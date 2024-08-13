SignauxSections
Andras Kardos

Slash FX

Andras Kardos
0 avis
59 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -36%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
769
Bénéfice trades:
483 (62.80%)
Perte trades:
286 (37.19%)
Meilleure transaction:
129.39 EUR
Pire transaction:
-1 657.36 EUR
Bénéfice brut:
5 452.97 EUR (739 774 pips)
Perte brute:
-8 611.46 EUR (1 079 673 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (26.58 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
438.55 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
86.51%
Charge de dépôt maximale:
29.06%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
-0.74
Longs trades:
493 (64.11%)
Courts trades:
276 (35.89%)
Facteur de profit:
0.63
Rendement attendu:
-4.11 EUR
Bénéfice moyen:
11.29 EUR
Perte moyenne:
-30.11 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-104.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 670.64 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-24.14%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 309.13 EUR
Maximal:
4 269.40 EUR (422.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.58% (4 263.38 EUR)
Par fonds propres:
98.52% (6 065.49 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 621
EURUSD+ 62
BTCUSD 44
GBPUSD+ 15
EURJPY+ 7
USDJPY+ 6
NAS100 4
USDCHF+ 3
SP500 2
NAS100ft 1
AUDUSD+ 1
DJ30 1
USDX 1
ETHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -2.9K
EURUSD+ -390
BTCUSD -131
GBPUSD+ -163
EURJPY+ 15
USDJPY+ -25
NAS100 18
USDCHF+ -7
SP500 0
NAS100ft 1
AUDUSD+ 2
DJ30 0
USDX -3
ETHUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -107K
EURUSD+ -1.1K
BTCUSD -231K
GBPUSD+ -2.5K
EURJPY+ 512
USDJPY+ -1K
NAS100 2.8K
USDCHF+ -548
SP500 -447
NAS100ft 959
AUDUSD+ 14
DJ30 150
USDX -331
ETHUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +129.39 EUR
Pire transaction: -1 657 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +26.58 EUR
Perte consécutive maximale: -104.49 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.06.18 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 07:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 294 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 06:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 10:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 06:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.29% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.30 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.27 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 01:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 11:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 07:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 01:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
